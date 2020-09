Journal de la création du dimanche 06 septembre 2020

Toute l'actualité de la création contemporaine en compagnie de Laurent Vilarem ! Aujourd'hui, rendez-vous à Paris, Gennevilliers et Vandoeuvre-lès-Nancy. Avec un ensemble d'ensembles, de la broderie, et les bijoux de la principauté monégasque...

Les festivals

Le coronavirus n’aura pas eu la peau du Festival Ensemble(s). Ce tout nouveau festival pensé, créé et réalisé par cinq ensembles se tiendra du 11 au 13 septembre dans la salle Pan Piper, située dans le 11ème arrondissement à Paris. 2e2m, Multilatérale, Sillages, Cairn et Court Circuit mutualisent leurs moyens de production afin d'offrir un week-end de six concerts. Un bel élan de fraternité qui mettra en lumière les œuvres de 26 compositeurs !

Parmi les œuvres attendues, la Série Rose de Pierre Jodlowski par l’ensemble Court-Circuit. Après la Série Noire, liée à l'imaginaire du polar, la Série Rose mêle narration amoureuse, pornographie et musique à l'expression chaotique et ambigüe. Le concert aura lieu vendredi, à 21h30. Autre rendez-vous, le dimanche à 18h avec Points de Maille du jeune compositeur français Théo Mérigeau. Une pièce imaginée comme une broderie sonore, qui sera donnée lors du concert final du festival par les musiciens des cinq ensembles réunis. La marraine de la manifestation, la compositrice Noriko Baba créera également une pièce Au clair d'un croissant lors de cette clôture très attendue.

à réécouter émission Le portrait contemporain La Musique active de Pierre Jodlowski

Retrouvez le programme complet sur le site du festival.

Initialement prévu en mai, le Festival Musique Action de Vandoeuvre-lès-Nancy se tiendra du 11 au 13 septembre. La 36ème édition du festival de création sonore aura lieu au Centre Culturel André Malraux. Toute la programmation à retrouver ici.

Le Festival Manifeste se poursuit avec un des sommets de la musique des trente dernières années : Professor Bad Trip du guitariste et compositeur brésilien Fausto Romitelli. Rendez-vous au T2G, le Théâtre de Gennevilliers, le 10 septembre à 20h, afin de découvrir et redécouvrir pour plonger dans un univers sonore entre psychédélisme rock et musique spectrale...

Pourquoi composez-vous, Colin Roche ?

Après l’excellente Michelle Agnès Magalhès, c'est au tour de l’étonnant compositeur français Colin Roche, de répondre à la question de Laurent Vilarem.

à réécouter émission Tapage nocturne Tapage nocturne reçoit Colin Roche

Le Prix Fondation Prince Pierre de Monaco

Depuis 1960, la Fondation Prince Pierre de Monaco décerne le Prix de Composition Musicale à un compositeur pour une œuvre musicale récente. 19 nommés ont été révélés pour son Prix triennal de composition musicale. On retrouve les grands noms de la musique contemporaine, à l'instar de Thomas Adès, Pascal Dusapin, Anna Thorvaldsdottir, Franck Bedrossian... La liste des sélectionnés à retrouver ici.

Dans l'attente des résultats, les membres de l'équipe du Carrefour de la création ont établi leur propre palmarès :

Le choix d'Emilie Munéra : AIŌN pour orchestre de la compositrice islandaise Anna Thorvaldsdottir . Découvrez un extrait du premier mouvement, intitulé Morphosis ici .

. Découvrez un extrait du premier mouvement, intitulé Morphosis . Le choix de Rodolphe Bruneau-Boulmier : Move 3 du compositeur tchèque Miroslav Srnka . À écouter ici .

. À écouter . Le choix de Laurent Vilarem : Tune and Retune, de la compositrice italienne Francesca Verunelli. Découvrir la première mondiale de cette pièce, donnée par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg sous la direction de Baldur Brönnimann.

L'œuvre qui avait remporté le Prix en 2012 est intitulée Blue Bells or Bell Blues, est une pièce pour orchestre fabuleuse du compositeur tchèque Martin Smolka. Ondoyante et aérienne, Blue Bells or Bell Blues est une somptueuse ode à la mer.