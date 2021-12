Journal de la Création du dimanche 05 décembre 2021

Toute l'actualité des concerts avec cette semaine les compositeurs Bryce Dessner, Helmut Lachenmann, Fabien Touchard, George Benjamin, Bushra El-Turk. A retrouver en fin d'émission: les rubriques "Pourquoi composez-vous ?" avec Denis Dufour et "Recréation" autour de l'œuvre de Costin Miereanu.

Concerts de la semaine

Le Concerto pour violon de Bryce Dessner est donné le 8 et 9 décembre à la Philharmonie de Paris par l’Orchestre de Paris dirigé par Esa-Pekka Salonen et le violoniste Pekka Kuusisto.

Le compositeur allemand Helmut Lachenmann est à l’honneur du Festival Les Volques de Nîmes du 8 au 12 décembre. Cet événement fera l'objet du Carrefour de la création du 26 décembre puis Arnaud Merlin réalisera des Grands Entretiens avec Helmut Lachenmann qui seront diffusés début 2022 sur France Musique.

On poursuit avec une autre vedette allemande, George Benjamin qui dirige vendredi 10 décembre le Philharmonique de Radio France dans le cadre du Festival d’Automne. Au programme, son Concerto pour orchestre et une œuvre de Wolfgang Rihm intitulée Marsyas, interprétéeavec le trompettiste David Guerrier et la percussionniste Adélaïde Ferrière.

Autre concert à la Maison de la Radio, cette fois jeudi par l’Orchestre National de France qui donnera les Correspondances de Dutilleux, composées en 2004. L'œuvre sera interprétée par la soprano Hila Baggio et dirigée par l’excellent chef Omer Meir Wellber.

Le compositeur Fabien Touchard crée du 9 au 11 décembre une pièce avec l’Ensemble Les Apaches dirigé par Julien Masmondet. Le programme se construit autour de la Tragédie de Salomé de Florent Schmitt.

La compositrice libanaise Bushra El-Turk est à l’honneur du déjeuner concert ce jeudi 9 décembre à 12h30 au Théâtre du Châtelet. L’Orchestre de Chambre de Paris crée un concerto pour Taegu, une flûte coréenne.

Le collectif Muzzix lillois créé Radiolarians, une pièce de Michael Pisaro le 8 décembre au Vivat d’Armentières, un concert immersif avec orchestre. A noter qu'un disque de Muzzix sort parallèlement.

L’accordéoniste Fanny Vicens donne deux concerts également pour la sortie de son disque. Son disque s’appelle Turn On, Tune In, Drop out. Premier concert le 9 au Théâtre La Vignette de Montpellier, et second concert le 10 au Théâtre de Perpignan. Au programme, des œuvres d’Alexander Vert et Nuria Gimenez Comas.

A Nice enfin, aux Manca, La Diacosmie accueille le nouvel opéra de Michèle Reverdy, Cosmicomiche, inspiré de l’univers d’Italo Calvino. C’est Léo Warynski qui dirige, Victoria Duhamel qui met en espace.

Dernier concert très intriguant, celui de l’Ensemble Calliopée qui donne dimanche 12 décembre, au Musée de l’archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, un programme qui revient aux origines de la musique. On entendra notamment l’Hymne à Apollon, le premier chant grec jamais retrouvé et The Crown of Ariane, une œuvre de Raymond Murray Schafer. L'Ensemble Calliopée de Karine Lethiec offre aussi des créations de Graziane Finzi et Philippe Schoeller sur un hymne retrouvé il y a plus de trois mille ans.

Pourquoi composez-vous?

Cette semaine nous posons la question à l'un des compositeurs les plus influents de notre époque, Denis Dufour. Il se partage entre monde acousmatique et monde instrumental. Le label Kairos vient de faire paraître un premier volet de 16 disques consacré à ses œuvres acousmatiques.

Recréation

Aujourd'hui, c'est l’oeuvre d’un compositeur franco-roumain beaucoup trop méconnu, Costin Miereanu que nous mettons en lumière.

Il est toujours vivant, et on le joue pas assez. Il fait partie de la première génération des musiciens spectraux. Lui aussi se situe à cheval de la musique acousmatique et de la musique instrumental. Voici une œuvre créée à l’époque par 2e2m et Paul Méfano, Musique élémentaire de concert, une oeuvre pour travailler, pour rêver, pour s’émerveiller