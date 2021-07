Journal de la Création du dimanche 04 juillet 2021

Pour ce dernier journal de la saison, on fait le tour des festivals d'été qui font la part belle à la musique d'aujourd'hui : La Roque d'Anthéron, Solistes à Bagatelle... Dans l'ultime séquence "Pourquoi composez-vous?", Laurent Vilarem s'est entretenu avec la compositrice Camille Pépin.

Festivals de l'été

Le compositeur Tristan Murail - qui sera à l'honneur du festival Présences 2022- est fêté dès cet été avec un très beau portrait au Festival de la Roque d’Anthéron le 7 août. A noter que le lendemain, le festival rend hommage à Gilbert Amy, puis au compositeur Marco Stroppa.

Le festival de piano Solistes à Bagatelle, qui se déroule tous les ans dans le Bois de Boulogne, a révélé sa programmation qui fait la part belle à la musique contemporaine. Du 28 août au 12 septembre, des œuvres d’aujourd’hui seront au programme de tous les concerts. Quatre créations mondiales seront données également, des compositeurs Régis Campo, Michaël Jarrell, Christian Rivet et Tristan Murail.

Le Festival Jeunes Talents qui se tient à l’Hôtel de Soubise dans le Marais à Paris du 4 au 24 juillet, propose également de la musique contemporaine, notamment Tristan Murail le 8 juillet par l’Ensemble Ecoute. A noter que certains concerts sont gratuits.

Création de la semaine

La grande création des jours à venir, c’est le 6 juillet à la Philharmonie de Paris. Les soeurs Labèque donnent la première mondiale du concerto pour deux pianos de Nico Mulhly. L’Orchestre de Paris est dirigé par Maxim Emelyanychev

à réécouter AUDIO 50 min émission Carrefour de la création Mais qui est donc Nico Muhly ?

Un festival d’acousmatique et d’électroacoustique se déroule dans la Drôme, à Crest, du 19 au 21 août. Le festival Futura accueillera des vedettes de l’acousmatique comme François Bayle et Francis Dhomont et proposera beaucoup de reprises et de recréations.

Pour les amoureux des musiques improvisées, c’est à Mulhouse que le Festival Météo se tient du 24 au 28 août. Au programme : l’Ensemble Liken et Les Percussions de Strasbourg, le Choeur Sauvage, le duo Les Marquises, le guitariste Fred Firth...

Pourquoi composez-vous ?

On termine la saison avec l’une des stars de la jeune musique française : Camille Pépin. La jeune compositrice est très présente cet été, avec notamment une création les 7 et 8 juillet au Festival Musiques aux 4 horizons à Ronchamp. Elle fera partie du jury du Festival de chefs d’orchestre de Besançon, et créera pour la finale le 18 septembre une nouvelle pièce pour orchestre Aux Confins de l’orage.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis Camille Pépin, compositrice d'aujourd'hui

Opéra

Pour terminer ce journal, Laurent Vilarem vous emmène au Festival de Montpellier de Radio France pour la création d'un opéra, Denis et Katya, du compositeur anglais Philip Venables. L'opéra raconte l’histoire de deux adolescents russes, qui ont mis en scène leurs fugues sur les réseaux sociaux, avant d’être abattus par la police. Anas Séguin et Chloé Briot interprètent les rôles titres.

Denis et Katya est donné les 26, 28 et 29 juillet au Festival de Montpellier.