Journal de la Création du dimanche 03 octobre 2021

Un point sur les concerts de la semaine avec la création du nouvel opéra de Thierry Escaich, l'ouverture de la saison de l'Orchestre Colonne avec Nicolas Bacri, deux concerts de Thomas Adès à Paris, le festival "Aux Armes contemporains" à la Scala...

Concerts de la semaine

La semaine dernière, Laurent Vilarem s'est rendu au Festival Automne à Varsovie.

Tous les concerts du festival sont disponibles en vidéo, notamment l’opéra Alan T de Pierre Jodlowski qui était le seul français joué du festival.

Parmi les autres compositeurs et compositrices représentés : le polonais Artur Zagajewski, l'allemand Matthias Krüger, la slovène Nina Senk et l'américaine Sky Macklay.

Côté création, Thierry Escaich crée demain à Bordeaux son opéra Point d’orgue qui devait être créé au Théâtre des Champs-Elysées en mars dernier. Donné sans public, le concert avait néanmoins pu être capté par France Musique.

L’opéra de Bordeaux garde une grande partie de la distribution d’origine, notamment Jean-Sébastien Bou et Cyrille Dubois, extraordinaires dans les rôles titres. C’est Olivier Py qui a imaginé le livret, comme un diptyque faisant écho à La Voix Humaine de Francis Poulenc.

Point d’orgue de Thierry Escaich est joué du 4 au 10 octobre à l’Opéra de Bordeaux.

Nicolas Bacri ouvre la saison de l’Orchestre Colonne avec son Notturno le 10 octobre.

A noter que l’Orchestre Colonne et son chef Laurent Petitgirard proposent à chaque concert une œuvre contemporaine.

Une star de la musique contemporaine vient à Paris cette semaine ! Thomas Adès offre deux concerts cette semaine, dont une création lundi à la Fondation Louis Vuitton où il s’associera au violoniste finlandais Pekka Kuusisto pour donner une Sonate pour violon et piano.

Vendredi à la Maison de la Radio, le compositeur britannique dirigera l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans deux de ses œuvres : la symphonie tirée de son opéra L’Ange exterminateur, et son nouveau Concerto pour piano.

A la Scala Paris, ne manquez pas le festival Aux Armes Contemporains et notamment le concert du saxophoniste Eudes Bernstein. Le Festival se tient du 8 au 10 octobre.

L’événement lyrique de la semaine, c’est la création de Words and Music de Pedro Garcia-Velasquez, l’un des fondateurs historiques de l’Ensemble Le Balcon. Le compositeur relève un défi de taille puisqu’il s’inspire d’un texte de Samuel Beckett mis en musique en 1987 par Morton Feldman.

C'est au Théâtre de l’Athénée du 8 au 10 octobre, par les musiciens du Balcon et dans une mise en scène signée Jacques Osinski.

Dernière belle expérience à faire le mercredi 6 octobre au Théâtre de Vanves. La compagnie Motus et l’ONCEIM (Orchestre de Nouvelles Créations Expérimentations et Improvisations Musicales) créent deux pièces de Vincent Laubeuf et Jean-Luc Guionnet pour deux formations, un orchestre d’instruments et orchestre de haut-parleurs.

Pourquoi composez-vous ?

Laurent Vilarem pose cette semaine la question à une grande dame de la musique polonaise et française : Elzbieta Sikora. Elle habite notre pays depuis 40 ans.

Immense compositrice, c'est l’une des pionnières de la musique électronique et de la musique orchestrale.

Recréation

Intéressons nous à Madame Curie, opéra-biopic qui mérite une reprise après sa création en Pologne et à l’Unesco de Paris en 2011.

Il faut demander aux directeurs et directrices d’opéra de commander une version en français à la compositrice !