Journal de la création du dimanche 02 mai 2021

Ce soir, on parle récompenses avec le Prix Musique et Opéra et le Concours Île de créations de l’ONDIF. A retrouver aussi, la création de la semaine signée Gabriel Sivak, le "Pourquoi composez-vous?" en compagnie de Pascale Criton et une fin de journal avec beaucoup d'amour...

Peter Eötvös, Pascale Criton, Stefano Gervasoni, © DR