Le Best Of du Festival de Montréal : Youn Sun Nah, Lizz Wright, Melissa Etheridge, Dave Douglas and more

Le Festival International de Jazz de Montréal est un géant : chaque soir il s'étend sur 10 salles (d'une capacité de 300 à 3500 places), regroupées en quatre blocks du "Quartier des arts", en plein centre ville. En plus des 12 scènes gratuites en extérieur et des lieux associés. De l'ouverture du festival, le 28 juin 2017, jusqu'à la veille de sa clôture, le 6 juillet, Alex Dutilh et Fabien Fleurat ont réalisé un marathon pour rassembler en 4 rendez-vous, les meilleurs moments de cette 38ème édition.

Parmi les grands moments rapportés, une série de "premières" inédites en Europe ou des exclusivités pour Montréal. Ainsi, le groupe Hudson (Jack DeJohnette, John Scofield, Larry Grenadier et John Medeski), le trio Tip City de Christian McBride, le quartet de Mark Giuliana, le duo Bill Frisell - Thomas Morgan, le Still Dreaming de Joshua Redman, le duo piano-voix de Lizz Wright, la rencontre de Dave Douglas et Carla Bley ou les derniers éclats de The Bad Plus avant la dissolution du trio.

En prime les frissons de Charles Lloyd, Danilo Perez, Tigran Hamasyan ou Youn Sun Nah et la révélation d'une jeune scène londonienne turbulente.

Programmation musicale

Dave Douglas

Ida Lupino (Carla Bley)

Enregistré le 05 juillet 2017 au Monument National

Lizz Wright

What Is This Thing Called Love (Cole Porter)

Love You Madly (Duke Ellington)

Give Me The Simple Life (Rube Bloom, Harry Ruby)

Enregistré le 05 juillet 2017 au Monument National

Lizz Wright

The Nearness Of You (Hoagy Carmichel, Ned Washington)

Enregistré le 05 juillet 2017 au Monument National

John Pizzarelli

You Make Me Feel So Young (Josef Myrow, Mack Gordon)

Enregistré le 03 juillet 2017 au Gesù

John Pizzarelli, Catherine Russell

All Of Me (Gerald Marks, Seymour Simons)

Enregistré le 03 juillet 2017 au Gesù

John Pizarelli, Daniel Jobim

Baubles, Bangles and Beads (Robert Wright, George Forrest)

Agua de beber (A.C. Jobim, Vinicius de Moraes)

Quiet Nights Of Quiet Stars (A.C. Jobim, Gene Lees)

Enregistré le 05 juillet 2017 au Gesù

Somi

Black Enought (Somi, Etienne Charles)

Enregistré le 05 juillet 2017 au Club Soda

Arturo Sandoval

Bebop Medley (Charlie Parker, Dizzy Gilespie)

Enregistré le 05 juillet 2017 Théâtre Maisonneuve

Melissa Etheridge

Hold On, I’m Coming (Isaac Hayes, David Porter)

Enregistré le 05 juillet 2017 à la salle Wilfrid Pelletier

Ravi Coltrane, David Virelles

Untitled (Ravi Coltrane, David Virelles)

Enregistré le 06 juillet 2017 au Gesù

You Sun Nah

Drifting (Jimi Hendrix)

A Sailor’s Life (Trad.)

Jockey Full Of Bourbon (Tom Waits)

No Other Name (Noel Paul Stookey)

Enregistré le 28 juin 2017 au Monument National

Dave Douglas (trompette)

Chet Doxas (clarinette)

Carla Bley (piano)

Steve Swallow (basse)

Jim Doxas (batterie)

Lizz Wright (voix)

Kenny Banks (piano)

John Pizzarelli (guitare, voix)

Conrad Pachkutski (piano)

Mike Carn (contrebasse)

Andy Watson (batterie)

Jessica Molaskey, Maddy Pizzarelli (chœur)

avec Catherine Russell (voix) ou Daniel Jobim (guitare, voix)

Somi (voix)

Toru Dodo (piano)

Liberty Ellman (guitare)

Keith Witty (contrebasse)

Otis Brown III (batterie)

Arturo Sandoval (trompette, voix)

Kemuel Roig (piano)

David Siegee (claviers)

John Belzaguy (contrebasse)

Johnny Friday (batterie)

Ricardo Pasillas (percussions)

Melissa Etheridge (voix, guitare)

Max Hart (claviers)

David Santos (basse)

Brian Delaney (batterie)

Ravi Coltrane (sax ténor)

David Virelles (piano)

Youn Sun Nah (voix)

Jamie Saft (piano, orgue, Fender Rhodes)

Clifton Hyde (guitare)

Lindsey Horner (contrebasse)

Dan Rieser (batterie)