Le Best Of du Festival de Montréal : Marius Neset, Mark Guiliana, Gretchen Parlato, Archie Shepp, José James...3/4

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 39 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

Programmation musicale

, © Benoît Rousseau/FIJM 2018

Marius Neset

Sirens of Cologne (Marius Neset)

Enregistré le 29 juin 2018 au Gesù

Marius Neset (saxophone ténor)

Ivo Neame (piano)

Michael Janish (basse)

Anton Eger (batterie)

, © Janette Beckman/FIJM 2018

José James

Ain't No Sunshine (Bill Withers)

Enregistré le 1er juillet 2018 au MTELUS

José James

Grandma's Hands (Bill Withers)

Enregistré le 1er juillet 2018 au MTELUS

José James (voix)

Takeshi Ohbayashi (claviers)

Brad Williams (guitare)

Ben Williams (basse)

Nate Smith (batterie)

, © Martin Sarrazac/FIJM 2018

Archie Shepp

Hope Tune (Archie Shepp)

Enregistré le 30 juin 2018 à la Maison symphonique

Archie Shepp (saxophone ténor)

Carl-Henri Morisset (piano)

Avery Sharpe (basse)

Ronnie Burrage (batterie)

, © Mark Fitton/FIJM 2018

Cécile McLorin Salvant

Fog (Cécile McLorin Salvant)

Enregistré le 28 juin 2018 au Théâtre Maisonneuve

Cécile McLorin Salvant (voix)

Adam Birnbaum (piano)

Paul Sikivie (basse)

Kyle Poole (batterie)

, © FIJM 2018

Gentiane MG

Road to Nowhere (Gentiane Michaud-Gagnon)

Enregistré le 1er juillet 2018 au Monument-National

Gentiane MG (piano)

Levi Dover (basse)

Louis-Vincent Hamel (batterie)

, © Valérie Gay Bessette/FIJM 2018

Mark Guiliana Quartet

Untitled (Mark Guiliana)

Enregistré le 03 juillet 2018 au Gesù

Mark Guilana Quartet, Gretchen Parlato

Juju (Wayne Shorter)

Enregistré le 03 juillet 2018 au Gesù

Mark Guilana Quartet, Gretchen Parlatoark Guiliana, Gretchen Parlato

Inter-are (Mark Guiliana, Gretchen Parlato)

Enregistré le 03 juillet 2018 au Gesù

Mark Guilana Quartet, Gretchen Parlato

Magnus (Gretchen Parlato)

Enregistré le 03 juillet 2018 au Gesù

Jason Rigby (saxophone ténor)

Fabian Almazan (piano)

Chris Morrissey (basse)

Mark Guiliana (batterie)

Gretchen Parlato (voix)

, © FIJM 2018

Delvon Lamarr, Organ Trio

Move On Up (Curtis Mayfield)

Enregistré le 1er juillet 2018 au Théâtre Maisonneuve

Delvon Lamarr, Organ Trio

Memphis (Big John Patton)

Enregistré le 1er juillet 2018 au Théâtre Maisonneuve

Delvon Lamarr (orgue Hammond)

Jabrille Williams (guitare)

David McGraw (batterie)

, © Gazebo/FIJM 2018

Laurent de Wilde, New Monk Trio

Round Midnight (Thelonious Monk)

Enregistré le 28 juin 2018 à la Cinquième Salle

Laurent de Wilde (piano)

Jérôme Regard (basse)

Donald Kontomanou (batterie)