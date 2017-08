Le Best Of du Festival de Montréal : Joshua Redman, Charles Bradley, Laurent Coulondre, Danilo Perez and more

, © FJIM/FJIM/Alex Dutilh/Benoît Rousseau/Benoît Rousseau/Victor Diaz Lamich

Le Festival International de Jazz de Montréal est un géant : chaque soir il s'étend sur 10 salles (d'une capacité de 300 à 3500 places), regroupées en quatre blocks du "Quartier des arts", en plein centre ville. En plus des 12 scènes gratuites en extérieur et des lieux associés. De l'ouverture du festival, le 28 juin 2017, jusqu'à la veille de sa clôture, le 6 juillet, Alex Dutilh et Fabien Fleurat ont réalisé un marathon pour rassembler en 4 rendez-vous, les meilleurs moments de cette 38ème édition.

Parmi les grands moments rapportés, une série de "premières" inédites en Europe ou des exclusivités pour Montréal. Ainsi, le groupe Hudson (Jack DeJohnette, John Scofield, Larry Grenadier et John Medeski), le trio Tip City de Christian McBride, le quartet de Mark Giuliana, le duo Bill Frisell - Thomas Morgan, le Still Dreaming de Joshua Redman, le duo piano-voix de Lizz Wright, la rencontre de Dave Douglas et Carla Bley ou les derniers éclats de The Bad Plus avant la dissolution du trio.

En prime les frissons de Charles Lloyd, Danilo Perez, Tigran Hamasyan ou Youn Sun Nah et la révélation d'une jeune scène londonienne turbulente.

Programmation musicale

Joshua Redman, Still Dreaming

Blues For Charlie (Joshua Redman)

New Year (Scott Colley)

Enregistré le 04 juillet 2017 à la Maison Symphonique

Laurent Coulondre

Nitro (Laurent Coulondre)

Enregistré le 04 juillet 2017 au Monument National

Danilo Perez

Daniela (Danilo Perez)

Expedition (Danilo Perez)

Enregistré le 04 juillet 2017 à la Maison Symphonique

Gwilym Simcok

Tribute to Chick Corea (Gwilym Simcock)

Enregistré le 03 juillet 2017 au Monument National

Phronesis

67000 mph (Anton Eger)

Enregistré le 03 juillet 2017 au Monument National

Binker and Moses

Fete By The River (Binker Golding, Moses Boyd)

Enregistré le 03 juillet 2017 au Club Soda

Neil Cowley

Weightless (Neil Cowley)

Enregistré le 04 juillet 2017 au Gesù

Charles Bradley

Love Bug Blues (Brenneck, Guy, Michels, Movshom, Homer, Steinweiss, Holland, Dozier)

Enregistré le 04 juillet 2017 au Metropolis

Bria Skonberg

Allright, Okay You Win / Soul Bossa Nova (Mayma Watts, Sydney Wyche / Quincy Jones)

Enregistré le 03 juillet 2017 à l’Astral

The Django Festival Allstars

Attitude Manouche (Samson Schmitt)

Enregistré le 03 juillet 2017 au Gesù

Nicholas Payton

Afro-Carribean Mixtape (Nicholas Payton)

Enregistré le 04 juillet au Monument National

Still Dreaming :

Joshua Redman (sax ténor)

Ron Miles (cornet)

Scott Colley (contrebasse)

Brian Blade (batterie)

Laurent Coulondre (claviers)

Martin Wangermée (batterie)

Danilo Perez (piano)

Ben Street (contrebasse)

Adam Cruz (batterie)

Gwilym Simcock (piano solo)

Phronesis :

Ivo Neame (piano)

Jasper Høiby (contrebasse)

Anton Eger (batterie)

Neil Cowley (piano)

Rex Horan (contrebasse)

Evan Jenkins (batterie)

Charles Bradley (voc)

William Aukstik (trompette)

Frederic De Boe (saxophone)

William Shalda (orgue)

Alexander Chakour, Joseph Crispiano (guitares)

Vincent Chiarito (basse)

Samuel Merrick (batterie)

Bria Skonberg (trompette, voix)

Evan Arntzen (clarinette, sax)

Mathis Picard (piano)

Russell Hall (contrebasse)

Beth Goodfellow (batterie)

Django Festival Allstars :

Samson Schmitt (guitare)

Doudou Cuillerier (guitare)

Pierre Blanchard (violon)

Ludovic Beier (accordéon)

Antonio Licusati (contrebasse)

Nicholas Payton (trompette, claviers, voix)

Lady Fingaz Ready (DJ)

Vicente Archer (contrebasse)

Joe Dyson (batterie)

Daniel Sadownick (percussions)