Le Best Of du Festival de Montréal : Dr. Lonnie Smith, Monty Alexander, Béla Fleck, Vincent Peirani, Émile Parisien 4/4

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 39 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

en savoir plus émission Open jazz L'actualité du jazz : en direct du Festival International de Jazz de Montréal

en savoir plus émission Jazz Montréal Le Best Of du Festival de Montréal :

Programmation musicale

, © Victor Diaz Lamich/FIJM 2018

Dr. Lonnie Smith

Mellow Mood (Jimmy Smith)

Enregistré le 05 juillet 2018 au Gesù

Chris Potter (saxophone ténor)

Dr. Lonnie Smith (orgue Hammong)

Jonathan Kreisberg (guitare)

Johnathan Blake (batterie)

, © Alan Nahigian/FIJM 2018

Monty Alexander

El Manisero (Moisés Simon))

Enregistré le 29 juin 2018 au Monument-National

Monty Alexander (piano)

J.J. Shakur (basse)

Jason Brown (batterie)

, © FIJM 2018

Theo Croker

Crestfallen (Theo Croker)

Enregistré le 04 juillet 2018 au Gesù

Theo Croker (tompette)

Irwin Hall (saxophone alto)

Mike King (piano)

Eric Wheeler (basse)

Kassa Overall (batterie)

, © FIJM 2018

Steve Kuhn

Two by Two (Steve Kuhn)

Enregistré le 05 juillet 2018 au Monument-National

Steve Kuhn (piano)

Aidan O'Donnell (basse)

Billy Drummond (batterie)

, © Chris Nicholls/FIJM 2018

Molly Johnson

Lady Day and John Coltrane (Gil Scott-Heron)

Enregistré le 03 juillet 2018 à la Cinquième Salle

Molly Johnson (voix)

Robi Botos (claviers)

Justin Adebin (guitare)

Mike Downes (basse)

Davide Direnzo (batterie)

, © Benoît Rousseau/FIJM 2018

Béla Fleck

Frontiers (Béla Fleck)

Enregistré le 1er juillet 2018 au Théâtre Maisonneuve

Béla Fleck

Flying Saucer Dudes (Béla Fleck)

Enregistré le 1er juillet 2018 au Théâtre Maisonneuve

Béla Fleck (banjo)

Howard Levy (harmonica)

Victor Wooten (basse)

Roy Wooten (percussions)

, © Frédéric Ménard-Aubin/FIJM 2018

SHPIK

Tiny Shack (Arnaud Spick-Saucier)

Enregisté le 03 juillet 2018 au Monument-National

Alex Dodier (saxophone, electronics)

Arnaud Spick-Saucier (piano)

Etienne Dextrase (basse)

Philippe Lussier Baillatgeon (batteries, synthé basse)

, © FIJM 2018

David Binney

Los Angeles (David Binney)

Enregistré le 05 juillet 2018 au Gesù

David Binney (saxophone alto)

Luca Mendoza (piano)

Logan Kane (basse)

Nate Wood (batterie)

, © FIJM 2018

Cameron Graves

Planetary Prince (extrait) (Cameron Graves)

Enregistré le 05 juillet 2018 à L'Astral (Maison du Festival)

Cameron Graves (piano)

Maximilian Gerl (basse)

Michael Mitchell (batterie)

, © Anne Staveley/FIJM 2018

Kellylee Evans

Tell Me What You Like (Kellylee Evans, Eric Legnini)

Enregistré le 03 juillet 2018 à L'Astral (Maison du Festival)

Kellylee Evans (voix)

Michael Shand (piano)

Ross Macintyre (basse)

Ian Wright (batterie)

, © FIJM 2018

Vincent Peirani, Émile Parisien

3 temps pour Michel P (Vincent Peirani)

Enregistré le 05 juillet 2018 au Monument-National

Vincent Peirani, Émile Parisien

Song of the Medina (Sidney Bechet)

Enregistré le 05 juillet 2018 au Monument-National

Émile Parisien (saxophone soprano)

Vincent Peirani (accordéon)