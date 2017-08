Le Best Of du Festival de Montréal : Charles Lloyd, Bill Frisell, Roberto Fonseca, Jowee Omicil and more

, © Frédérique Ménard-Aubin, FIJM, Adrien Chang, FIJM, Press Pircture MJC

Le Festival International de Jazz de Montréal est un géant : chaque soir il s'étend sur 10 salles (d'une capacité de 300 à 3500 places), regroupées en quatre blocks du "Quartier des arts", en plein centre ville. En plus des 12 scènes gratuites en extérieur et des lieux associés. De l'ouverture du festival, le 28 juin 2017, jusqu'à la veille de sa clôture, le 6 juillet, Alex Dutilh et Fabien Fleurat ont réalisé un marathon pour rassembler en 4 rendez-vous, les meilleurs moments de cette 38ème édition.

Parmi les grands moments rapportés, une série de "premières" inédites en Europe ou des exclusivités pour Montréal. Ainsi, le groupe Hudson (Jack DeJohnette, John Scofield, Larry Grenadier et John Medeski), le trio Tip City de Christian McBride, le quartet de Mark Giuliana, le duo Bill Frisell - Thomas Morgan, le Still Dreaming de Joshua Redman, le duo piano-voix de Lizz Wright, la rencontre de Dave Douglas et Carla Bley ou les derniers éclats de The Bad Plus avant la dissolution du trio.

En prime les frissons de Charles Lloyd, Danilo Perez, Tigran Hamasyan ou Youn Sun Nah et la révélation d'une jeune scène londonienne turbulente.

Programmation Musicale

Hiromi, Edmar Castaneda

A Harp in New York (Edmar Castaneda)

Enregistré au Monument National le 30 juin 2017

Tigran Hamasyan

New Baroque (Tigran Hamasyan)

Enregistré à la Maison Symphonique le 01 juillet 2017

Jowee Omicil

La Bohême (Charles Aznavour, Jacques Plante)

Twa Groove (Jowee Omicil)

Enregistré à l'Astral le 01 juillet 2017

Montreal Jubilation Choir

Yes, God Is Real (K. Morris)

Enregistré à la Maison Symphonique le 02 juillet 2017

Roberto Fonseca

Cubano Chant (Ray Bryant)

Family (Roberto Fonseca, Rafael Lay)

Enregistré au Monument National le 02 juillet 2017

Kurt Rosenwinkel

Caipi (Kurt Rosenwinkel)

Enregeeistré à l'Astral le 02 juillet 2017

John Roney

The Köln Concert (Keith Jarrett)

Enregistrré à la 5éme Salle le 02 juillet 2017

Bill Frisell, Thomas Morgan

Misterioso (Thelonious Monk)

Enregistré au Gesu le 02 juillet 2017