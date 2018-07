Le Best Of du Festival de Montréal : Brian Blade, John Medeski, Dee Dee Bridgewater, Gilad Hekselman... 2/4

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 39 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

Programmation musicale

, © JohnAbbott/FIJM 2018

Brian Blade, Fellowship Band

Have Thine Own Way, Lord (Adelaide A. Pollard, George C. Stebbins)

Enregistré le 03 juillet 2018 au Monument-National

Brian Blade, Fellowship Band

Landmarks (John Cowherd)

Enregistré le 03 juillet 2018 au Monument-National

Myron Walden (Saxophone alto, clarinette basse)

Melvin Butler (saxophone soprano, saxophone ténor)

John Cowherd (piano)

Christopher Thomas (basse)

Brian Blade (batterie)

, © Anna Weber/FIJM 2018

Christian Sands

Bolivia (Cedar Walton)

Enregistré le 28 juin 2018 au Théâtre Maisonneuve

Christian Sands (piano)

Eric Wheeler (basse)

Jonathan Barber (batterie)

, © FIJM 2018

William Prince

All I Know (William Prince)

Enregistré le 30 juin 2018 à L'Astral (Maison du Festival)

William Prince

All Souls (William Prince)

Enregistré le 30 juin 2018 à L'Astral (Maison du Festival)

William Prince (guitare, voix)

, © FIJM 2018

Keyon Harrold

Voicemail (Keyon Harrold)

Enregistré le 28 juin 2018 au Gesù

Keyon Harrold (trompette)

Shedrick Mitchell (piano)

Nir Felder (guitare)

Burniss Travis (basse)

Charles Haynes (batterie)

, © Valérie Gay Bessette/FIJM 2018

Medeski, Martin and Guiliana

Don't Call Me (John Medeski )

Enregistré le 1er juillet 2018 au Gesù

John Medeski (claviers)

Billy Martin, Mark Guiliana (batterie)

, © Valérie Gay Bessette/FIJM 2018

Mark Guiliana Beat Music, Bigyuki

I'm Ready (Marc Guiliana Bigyuki)

Enregistré le 02 juillet 2018 au Gesù

Bigyuki (claviers)

Chris Morrissey (basse)

Mark Guiliana (batterie)

, © Victor Diaz Lamich/FIJM 2018

Dee Dee Bridgewater

Yes, I'm Ready (Barbara Mason)

Enregistré le 30 juin 2018 au Théâtre Maisonneuve

Dee Dee Bridgewater (voix)

Curtis Pulliam (trompette)

Bryant Lockhart (saxophone ténor)

Dell Smith (claviers)

Charlton Johnson (guitare)

Barry Campbell (basse)

Carlos Sargent (batterie)

, © Valérie Gay Bessette/FIJM 2018

Gilad Hekselman

It Will Get Better (Gilad Hekselman)

Enregistré le 02 juillet 2018 au Gesù

Gilad Hekselman

V Blues (Gilad Hekselman)

Enregistré le 02 juillet 2018 au Gesù

Gilad Hekselman

Clap Clap (Gilad Hekselman)

Enregistré le 02 juillet 2018 au Gesù

Gilad Hekselman

Do Ré Mi Fa Sol (Gilad Hekselman)

Enregistré le 02 juillet 2018 au Gesù

Mark Turner (saxophone ténor)

Gilad Hekselman (guitare)

Rick Rosato (basse)

Jonathan Pinson (batterie)

, © Victor Diaz Lamich/FIJM 2018

Renee Rosnes

Elephant Dust (Renee Rosnes)

Enregistré le 04 juillet 2018 à la Maison symphonique

Renee Rosnes (piano)

Steve Nelson (vibraphone)

Robert Hurst (basse)

Lenny White (batterie)