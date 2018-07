Le Best Of du Festival de Montréal : Ben Harper, Mike Stern, Mélissa Laveaux, Vinicius Cantuaria, Zakir Hussain… 1/4

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 39 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

Programmation musicale

, © Benoit Rousseau/FIJM2018

Ben Harper

Summertime (George Gershwin, DuBose Heyward)

Enregistré le 03 juillet 2018 à la Salle Wilfrid-Pelletier

Ben Harper

When I Go (B. Harper, Jesse Ingalls, Jason Mozersky)

Enregistré le 03 juillet 2018 à la Salle Wilfrid-Pelletier

Ben Harper (guitare, voix)

Charles Musselwhite (harmonica, voix)

Jason Mozersky (guitare)

Jesse Ingalls (basse)

James Paxson (batterie)

, © Benoit Rousseau/FIJM 2018

Mike Stern

Avenue B (Mike Stern)

Enregistré le 30 juin 2018 au Monument-National

Mike Stern (guitare)

Randy Brecker (trompette)

Tom Kennedy (contrebasse)

Dennis Chambers (batterie)

, © FIJM 2018

Chano Dominguez

Freddie Freeloader (Miles Davis)

Enregistré le 28 juin 2018 au Monument-National

Chano Dominguez (piano)

Alexis Cuadrado (contrebasse)

Henry Cole (batterie)

Ismael Fernandez (voix, palmas)

, © FIJM 2018

Davina and The Vagabonds

Knock Me A Kiss (Mike Jackson, Andy Razaf)

TM 0630

Davina Lozier (voix)

Zack Lozier (trompette)

Steve Rogness (trombone)

Brian Padavic (basse)

Andrew Gillespie (batterie)

, © Victor Diaz/FIJM 2018

Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter

J Bye (Zakir Hussain)

Enregistré le 04 juillet 2018 à la Maison symphonique de Montréal

Dave Holland (basse)

Zakir Hussain (percussions)

Chris Potter (saxophone soprano, saxophone ténor)

, © FIJM 2018

Vinicius Cantuaria

Insensatez (A.C. Jobim, Vinicius de Moraes)

Enregistré le 1er juillet 2018 à L'Astral (Maison du Festival)

Vinicius Cantuaria

Mi declaracion (Vinicius Cantuaria, Bill Frisell)

Enregistré le 1er juillet 2018 à L'Astral (Maison du Festival)

Vinicius Cantuaria (guitare, voix)

Helio Feirreira Alves (piano)

Paul Socolow (contrebasse)

William Dobrow (batterie)

Adriano Dos Santos (percussions)

, © Frédérique Ménard-Aubin/FIJM 2018

John Medeski, Marc Ribot, J.T. Lewis

Freestyle 2 (Medeski, Ribot, Lewis)

Enregistré le 29 juin 2018 au Gesù

John Medeski (claviers)

Marc Ribot (guitare)

J.T. Lewis (batterie)

, © Victor Diaz Lamich/FIJM 2018

John Medeski, Mad Skillet

Mad Two (John Medeski)

Enregistré le 30 juin 2018 au Gesù

John Medeski (claviers)

Will Bernard (guitare)

Kirk Joseph (sousaphone)

Julian Addison (batterie)

, © Mélissa Laveaux/FIJM 2018

Mélissa Laveaux

Panama Mwen Tombé (Trad., Mélissa Laveaux)

Enregistré le 29 juin 2018 à la Cinquième Salle

Mélissa Laveaux

Simalo (Trad., Mélissa Laveaux)

Enregistré le 29 juin 2018 à la Cinquième Salle

Mélissa Laveaux

Nibo (Ludovic Lamothe, Mélissa Laveaux)

Enregistré le 29 juin 2018 à la Cinquième Salle

Mélissa Laveaux (voix, guitare)

Élise Blanchard (basse)

Martin Wangermée (batterie)

