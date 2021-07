Jazz Ladies au sommet (4/4) : Airelle Besson, le souffle de l'émotion

4 compositrices sur 4 générations différentes, avec Airelle Besson en fil-rouge de la série.

Airelle Besson, invitée d'Alex Dutilh

Album après album, Airelle Besson (née en 1979 à Paris) déroule une trajectoire de l'émotion. Aujourd’hui compositrice, arrangeuse et cheffe leader, elle a commencé la trompette avant d’avoir 8 ans et a parallèlement étudié le violon. Roger Guérin fut son professeur au Conservatoire du 10ème arrondissement de Paris, avant qu’elle n’intègre le Département jazz du CNSMDP. Durant ses études elle se fait repérer au sein du groupe féminin Rumbanana. Elle sortira du Conservatoire avec une mention très bien à l’unanimité et c’est aussi là qu’elle rencontre Sylvain Rifflet avec qui elle monte Rockingchair qui lui vaudra d’être lauréate du Concours de la Défense en 2003.

Airelle Besson va ensuite multiplier les expériences en grande formation, avant de s’affirmer définitivement en duo avec le guitariste Nelson Veras (« Prélude », 2015) et d’entamer une carrière de leader à la tête de son quartet. 2015 la voit récompensée à la fois par les Victoires du Jazz (Révélation instrumentale) et par l’Académie du Jazz (Prix Django Reinhardt). Avec son récent « Try », second album à la tête de son quartet, elle confirme qu’au-delà de sa sensibilité de trompettiste, elle est une compositrice à la signature bien singulière, délivrant une musique soyeuse dans les timbres et forte dans l’impact mélodique. « The Shape of Jazz to Come » disait Ornette Coleman en son temps. Chez Airelle Besson, c’est une exquise esquisse.

Episode 1 (samedi 10 juillet) : Mary Lou Williams

Episode 2 (samedi 17 juillet) : Carla Bley

Episode 3 (samedi 24 juillet) : Maria Schneider

Programmation musicale

Airelle Besson « Rockingchair »

Boo Boo (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Sylvain Rifflet (arrangements, saxophones), Aude Challéat (flûte), Rémi Scuito (flûte), Jocelyn Mienniel (flûte), Rémi Dumoulin (clarinettes), François Bonhomme (cor), Pierre Durand (guitares), Eric Jacot (contrebasse), Nicolas Larmignat (batterie)

Chief Inspector 200708

Rumbanana « Ça, ça m'fait peur »

Quizas, quizas (Oswaldo Farrés)

Isabelle Duval (flûte), Jacynthe Jacquet (piano), Airelle Besson (violon), Sylvie Borzakian (contrebasse), Betty Rojas (congas), Julie Saury (bongos, percussions), Sandy Lhaïk (vibraphone, percussions), Véronique Bossa (voix)

Dam 9901

Airelle Besson « Prélude »

Neige (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Nelson Veras (guitare)

Naïve 624911

Joseph Mount « Love Letters »

Love Letters (Joseph Mount)

Joseph Mount (voix, guitare, batterie, guitare électrique), Olugbenga Adelekan (guitare électrique), Michael Lovett (piano), Oscar Cash (piano, claviers), Airelle Besson (trompette, arrangements vents), Daniel Zimmerman (trombone), Thomas de Pourquery (saxophone alto), Anna Prior (batterie), HowAboutBeth (choeur), Jaelee Small (choeur), Kenzie May Bryant (choeur)

Because 5161672

Airelle Besson « Radio One »

Radio One (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Benjamin Moussay (piano, Fender Rhodes, synthétiseur basse), Fabrice Moreau (batterie), Isabel Sörling (voix)

Naïve 3298496259713

Airelle Besson « Aïrès »

Infinité (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Édouard Ferlet (piano), Stéphane Kerecki (contrebasse)

Alpha 172314

Airelle Besson « invite Vincent Segal S. Sternal & J. Burgwinkel »

Blossom (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Vincent Segal (violoncelle)

Jazz sous les pommiers 282

Airelle Besson « Quarteto Gardel »

Désert (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Lionel Suarez (accordéon), Vincent Ségal (violoncelle), Minino Garay (percussions)

Bretelles Prod 06190101

Airelle Besson « Try ! »

Wild Animals (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Benjamin Moussay (piano), Fabrice Moreau (batterie), Isabel Sörling (voix)

Papillon Jaune

Airelle Besson « Try ! »

Fly Away (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Benjamin Moussay (piano), Fabrice Moreau (batterie), Isabel Sörling (voix)

Papillon Jaune

Airelle Besson « Rockingchair »

Bout de Boo Boo (Airelle Besson)

Airelle Besson (trompette), Sylvain Rifflet (saxophone ténor), Eric Jacot (contrebasse), Nicolas Larmignat (batterie)

Chief Inspector 200708