Jazz Ladies au sommet (3/4) : Maria Schneider, il était une soie

4 compositrices sur 4 générations différentes, avec Airelle Besson en fil-rouge de la série.

Airelle Besson, invitée d'Alex Dutilh

La plus belle écriture en grand orchestre de ces 25 dernières années. Il faut dire qu’elle fut à bonne école en faisant ses premières armes comme assistante de Gil Evans. La musique de Maria Schneider (née en 1960 à Windom, Minnesota) a été saluée par les critiques comme « évocatrice, majestueuse, magique, époustouflante, imaginative, révélatrice, captivante, audacieuse et au-delà de toute catégorisation ». Brouillant les frontières entre les genres, elle est parmi les rares à recevoir des Grammys dans plusieurs genres, ayant reçu le prix en jazz et en classique, ainsi que pour son travail avec David Bowie.

Avec son premier enregistrement, « Evanescence » (1994), Maria Schneider a commencé à développer sa manière personnelle d'écrire pour son ensemble de 18 membres composé de plusieurs des meilleurs solistes d'aujourd'hui, adaptant ses compositions aux voix particulièrement créatives du groupe. En 2004, « Concert in the Garden » est devenu le premier enregistrement à remporter un Grammy avec des ventes uniquement sur Internet. Plus important encore, il a ouvert la voie du "financement participatif" en tant que première sortie d'ArtistShare. Les nombreux honneurs de Schneider comprennent également : 14 nominations aux Grammy, 7 Grammy Awards, de nombreux prix de la Jazz Journalists Association, les prix DownBeat et JazzTimes aussi bien des critiques que des lecteurs, la plus haute distinction nationale en matière de jazz, "NEA Jazz Master" (2019).

Episode 1 (samedi 10 juillet) : Mary Lou Williams

Episode 2 (samedi 17 juillet) : Carla Bley

Episode 4 (samedi 31 juillet) : Airelle Besson

Programmation musicale

Maria Schneider « Coming about »

Scenes from Childhood Part 3 : Coming about (Maria Schneider)

Maria Schneider Orchestra : Maria Schneider (direction), Rick Margitza (saxophone ténor solo), Frank Kimbrough (piano solo), Laurie Frink (trompette, bugle), Greg Gisbert (trompette, bugle), Tony Kadleck (trompette, bugle), Mark Vinci (saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, flûte alto, flûte), Tim Ries (saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, flûte), Rich Perry (saxophone ténor), Rick Margitza (saxophone ténor), Scott Robinson (saxophone baryton, clarinette, clarinette basse, flûte, thérémine), Charles Pillow (cor anglais, clarinette)

Enja 9069

Maria Schneider « Concert in the Garden »

Three Romances Part 1 : Choro dançado (Maria Schneider)

Maria Schneider Orchestra : Maria Schneider (direction), Rich Perry (saxophone ténor solo), Frank Kimbrough (piano solo), Laurie Frink (trompette, bugle), Greg Gisbert (trompette, bugle), Ingrid Jensen (trompette, bugle), Tony Kadleck (trompette, bugle), Keith O'Quinn (trombone), Rock Ciccarone (trombone), Larry Farrell (trombone), George Flynn (trombone basse, trombone contrebasse), Tim Ries (saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, flûte alto, flûte, flûte basse), Charles Pillow (saxophone soprano, clarinette, flûte alto, flûte, hautbois, cor anglais), Donny McCaslin (saxophone soprano, saxophone ténor, clarinette, flûte), Rich Perry (saxophone ténor, flûte), Scott Robinson (saxophone baryton, clarinette basse, clarinette, clarinette basse, clarinette contrebasse, flûte, thérémine), Ben Monder (guitare), Jay Anderson (contrebasse), Clarence Penn (batterie), Luciana Souza (voix, pandeiro)

ArtistShare 001

Maria Schneider « Sky Blue »

The "Pretty" Road (Maria Schneider)

Maria Schneider Orchestra : Maria Schneider (direction), Ingrid Jensen (trompette avec électronique solo, bugle solo), Tony Kadleck (trompette, bugle), Jason Carder (trompette, bugle), Laurie Frink (trompette, bugle), Keith O'Quinn (trombone), Ryan Keberle (trombone), Marshall Gilkes (trombone), George Flynn (trombone basse, trombone contrebasse), Steve Wilson (saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, flûte alto, flûte), Charles Pillow (saxophone alto, clarinette, flûte piccolo, flûte alto, flûte, flûte basse), Rick Perry (saxophone ténor, flûte), Donny McCaslin (saxophone ténor, clarinette), Scott Robinson (saxophone baryton, clarinette, clarinette basse), Ben Monder (guitare), Frank Kimbrough (piano), Jay Anderson (contrebasse), Clarence Penn (batterie), Gary Versace (accordéon), Luciana Souza (voix)

ArtistShare 065

Maria Schneider « The Thompson Fields »

Walking by Flashlight (Maria Schneider)

Maria Schneider Orchestra : Maria Schneider (direction), Scott Robinson (clarinette alto solo), Tony Kadleck (trompette, bugle), Greg Gisbert (trompette, bugle), Augie Haas (trompette, bugle), Mike Rodriguez (trompette, bugle), Keith O'Quinn (trombone), Ryan Keberle (trombone), Marshall Gilkes (trombone), George Flynn (trombone basse, trombone contrebasse), Steve Wilson (saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, flûte alto, flûte), Dave Pietro (saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, flûte alto, flûte), Rick Perry (saxophone ténor), Donny McCaslin (saxophone ténor, clarinette, flûte), Scott Robinson (saxophone baryton, clarinette alto, clarinette, clarinette basse), Lage Lund (guitare), Frank Kimbrough (piano), Jay Anderson (contrebasse), Clarence Penn (batterie), Gary Versace (accordéon)

ArtistShare 137

Maria Schneider « Data Lords »

Sputnik (Maria Schneider)

Maria Schneider Orchestra : Maria Schneider (direction), Tony Kadleck (trompette, bugle), Greg Gisbert (trompette, bugle), Nadje Noordhuis (trompette, bugle), Mike Rodriguez (trompette, bugle), Keith O'Quinn (trombone), Ryan Keberle (trombone), Marshall Gilkes (trombone), George Flynn (trombone basse), Steve Wilson (saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, flûte alto, flûte), Dave Pietro (saxophone alto, clarinette, flûte alto, flûte, piccolo), Rich Perry (saxophone ténor), Donny McCaslin (saxophone ténor flûte), Scott Robinson (clarinette si b, clarinette basse, clarinette contrebasse, cor baryton, synthétiseur), Gary Versace (accordéon), Ben Monder (guitare), Frank Kimbrough (piano), Jay Anderson (contrebasse), Jonathan Blake (batterie, percussions)

ArtistShare 176