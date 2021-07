Jazz Ladies au sommet (1/4) : Mary Lou Williams, la modernité en marche

4 compositrices sur 4 générations différentes, avec Airelle Besson en fil-rouge de la série.

Airelle Besson, invitée d'Alex Dutilh

La pionnière (1910-1981) en cinq décennies de 1931 à 78. Une traversée des apparences prenant racine dans le piano stride, avant de s’épanouir dans le swing, de côtoyer le bebop, le gospel, jusqu’au free. À 13 ans Mary Lou Williams intégra la formation de Duke Ellington, The Washingtonians, avant de diriger son premier orchestre à Memphis, à 19 ans. Elle fournira des arrangements à Andy Kirk, puis Earl Hines ou Benny Goodman, avant de devenir la mentor des jeunes Thelonious Monk ou Dizzy Gillespie. Quand elle compose sa Zodiac Suite, en 12 mouvements, en 1945, elle bascule définitivement dans la modernité. Une compositrice née, un sens aigu de l’exploration des formes, une innovatrice en recherche permanente.

Episode 2 (samedi 17 juillet) : Carla Bley

Episode 3 (samedi 24 juillet) : Maria Schneider

Episode 4 (samedi 31 juillet) : Airelle Besson

Programmation musicale

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Night Live (Mary Lou Williams)

Mary Lou Williams (piano)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Mary's Idea (Mary Lou Williams)

Andy Kirk, Twelve Clouds of Joy : Mary Lou Williams (piano, arrangements), Harry Lawson (trompette), Clarence Price (trompette), Earl Thompson (trompette), Ted Donnelly (trombone), Henry Wells (trombone), John Harrington (clarinette, saxophone alto, saxophone baryton), John Williams (saxophone alto, saxophone baryton), Dick Wilson (saxophone ténor), Claude Williams (violon), Ted Brinson (guitare), Booker Collins (contrebasse), Ben Thigpen (batterie), Andy Kirk (direction)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Scratchin' The Gravel (Mary Lou Williams)

Six Men And A Girl : Mary Lou Williams (piano, arrangements), Earl Thompson (trompette), Earl "Buddy" Miller (clarinette), Dick Wilson (saxophone ténor), Floyd Smith (guitare électrique), Booker Collins (contrebasse), Ben Thigpen (batterie)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Roll 'Em (Mary Lou Williams)

Mary Lou Williams & Her Chosen Five : Mary Lou Williams (piano), Frankie Newton (trompette), Vic Dickenson (trombone), Edmond Hall (clarinette), Al Lucas (contrebasse), Jack Parker (batterie)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Cancer (Mary Lou Williams)

Mary Lou Williams With Orchestra : Mary Lou Williams (piano, arrangements), Irving Randolph (trompette), inconnu (bugle, trombone, clarinette, basson), Ben Webster (saxophone ténor), Al Hall (contrebasse), J.C. Heard (percussions), cordes, Milton Orent (direction, arrangements)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Selections from Zodiac Suite (Virgo, Libra, Aries) (Mary Lou Williams)

Dizzy Gillespie & His Orchestra : Mary Lou Williams (piano), Dizzy Gillespie (trompette, direction), Lee Morgan (trompette), Ermit Perry (trompette), Carl Warwick (trompette), Talib Daawud (trompette), Melba Liston (trombone, arrangements), Al Grey (trombone), Chuck Connors (saxophone alto), Ernie Henry (saxophone alto), Jimmy Powell (saxophone alto), Billy Mitchell (saxophone ténor), Benny Golson (saxophone ténor), Pee Wee Moore (contrebasse), Paul West (contrebasse), Charlie Persip (percussions)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Tisherome (Mary Lou Williams)

Mary Lou Williams With Orchestra : Mary Lou Williams (piano, arrangements), Idrees Sulieman (trompette), Allan Feldman (clarinette, saxophone alto), Martin Glaser (clarinette basse), Mundell Lowe (guitare), George Duvivier (contrebasse), Denzil Best (batterie)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Harmony Grits (Mary Lou Williams)

Mary Lou Williams' Girls Stars : Mary Lou Williams (piano), Margie Hyams (vibraphone), Marie Osborne (guitare), June Rotenberg (contrebasse), Rose Gottesman (batterie)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « The First Lady in Jazz, 1927-57 »

Mary's Waltz (Mary Lou Williams)

Don Carlos meets Mary Lou : Mary Lou Williams (piano), Don Byas (saxohone ténor), Alvin "Buddy" Banks (contrebasse), Gérard Pochonet (batterie)

Frémeaux 5449

Mary Lou Williams « Plays in London »

Kool Bongo (Mary Lou Williams)

Mary Lou Williams (piano), Ken Napper (contrebasse), Allan Ganley (contrebasse), Tony Scott (bongo)

Vogue 889853431328

Mary Lou Williams « Black Christ of The Andes »

St Martin de Porres (Mary Lou Williams)

Mary Lou Williams (piano), Howard Roberts Singers (choeur)

Smithsonian Folkways 40816