Magic Malik Jazz Association en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

En direct au Domaine d'O de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Magic Malik Jazz Association Quintet

Magic Malik, flûte, voix

Olivier Laisney, trompette

Maxime Sanchez, piano

Damien Varaillon, contrebasse

Stefano Lucchini, batterie

Flûtiste virtuose doublé d'un chanteur à la voix bénie des dieux, Magic Malik s’applique depuis plus de vingt ans à imaginer de nouvelles approches de la composition et de l’improvisation, à la croisée de multiples langages. Autant dire qu’on ne l’attendait pas forcément sur ce projet dédié à des standards de jazz connus et moins connus, signés Clifford Brown, Thelonious Monk, John Coltrane ou Wayne Shorter. Un répertoire qu’il aborde avec un swing irrésistible et un respect certain de la tradition, mais dans lequel il sait aussi ménager des ouvertures inattendues, transformant ce matériau qu’on croyait connaître en un formidable terrain de jeu et d’exploration.

(P Rozat)