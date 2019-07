Le "Baa Box" de Leïla Martial en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

En direct de l'Amphithéâtre du Domaine d'O de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Leila Martial Baa Box

“New Canto”

Avec Leïla Martial, Voix, Glockenspiel

Pierre Tereygeol, Guitare, Voix

Eric Perez, Basse (voix), Batterie, Guitare, Sampler

Bien sûr, Baa Box est le projet de Leïla Martial, vocaliste sidérale et sidérante, dont le chant ouvre la porte de mondes multiples et fascinants. Mais ce trio est aussi un authentique collectif, un véritable groupe qui s’est forgé depuis cinq ans son propre univers à nul autre pareil, entre improvisation, pop, rock, électro, chants pygmés et rituels chamaniques. Avec leur deuxième album “New Canto”, leur palette résolument électrique s’enrichit de couleurs plus acoustiques (guitare sèche, glockenspiel), dans un élan où le rire tutoie la nostalgie, la fragilité l’émotion, et le bizarre la beauté.

(P Rozat)