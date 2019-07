Julian Lage Trio au Domaine d'O

Concert donné le 23 juillet 2018 au Domaine d'O de Montpellier, dans le cadre du festival Radio France Occitanie Montpellier.

Présentation : Florian Royer

Programme du concert :

Julian Lage

The Ramble

Atlantic Limited

General Thunder

Irving Berlin

Best Thing For You

Spike Hughes

Nocturne

Julian Lage

Splendor Riot

For Critter

Billy Hill

Call Of The Canyon

Ornette Coleman

Blues Connotation

Julian Lage

Ryland

Julian Lage Trio :

Julian Lage, guitare électrique

Jorge Roeder, contrebasse

Eric Doob, batterie