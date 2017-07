Concert Jazz sur le vif : Tous Dehors

Programme du concert

Laurent Dehors (compositions, saxophones, clarinettes, harmonica)

Catherine Delaunay (clarinettes, accordéon diatonique, cor de basset)

Denis Chancerel (guitare électrique 7 cordes, banjo)

Gabriel Gosse (guitare électrique 7 cordes, tres)

Jean-Marc Quillet (marimba basse, vibraphone, xylophone, timbales, accordéon chromatique)

Bastien Stil (piano, piano rhodes, tuba, trombone)

Gérald Chevillon (saxophone basse, soprano, flûtes à bec)

Damien Sabatier (saxophones alto, baryton et sopranino)

Franck Vaillant (batterie, batterie électronique et percussions)

invités : Marc Ducret (guitares) et Matthew Bourne (piano)

Tous Dehors

Wendy (Laurent Dehors)

La course des spermatozoïdes (Laurent Dehors)

Gestation (Laurent Dehors)

La chambre des enfants (Laurent Dehors)

J'ai 3 ans je dis non (Laurent Dehors)

Tu dors ? (Laurent Dehors)

Disco (Laurent Dehors)

Toi (Laurent Dehors)

Duo Valse (Laurent Dehors)

Attention a tes bequilles (Laurent Dehors)

Triste (Laurent Dehors)

Encore un peu (Laurent Dehors)