Concert Jazz sur le vif : Serge Lazarevitch, Nicolas Thys, Gautier Garrigue.

Programme du concert

Serge Lazarevitch : compositeur, guitare

Nicolas Thys : contrebasse

Gautier Garrigue : batterie

One More Time (Serge Lazarevitch)

Fall Key (Serge Lazarevitch)

My Heart Belong To Daddy (Cole Porter)

Carla Bill et Charlie (Serge Lazarevitch)

Long Island City (Nicolas Thys)

It Should Have Been A Normal Day (Serge Lazarevitch)

Lonely Woman (Ornette Coleman,1930 - 2015)

See You Later (Serge Lazarevitch)

Après-Concert

Ornette Coleman - Spelling The Alphabet -

Album VirginBeaty, 1988