Jazz sur le vif : Hanna Paulsberg 4tet

Hanna Paulsberg Quartet à la Maison de la Radio.

Concert enregistré le 21 janvier 2017 au Studio 105 de la Maison de la Radio dans le cadre des concerts Jazz sur le vif de Arnaud Merlin.

Hanna Paulsberg Quartet

Hanna Paulsberg (saxophone ténor)

Oscar Gonberg (piano)

Trygve Waldemar Fiske (contrebasse)

Hans Hulbaekmo (batterie)

Hemulen tar feri (Hanna Paulsberg)

Ayumi (Hanna Paulsberg)

Totem Far Sno (Hanna Paulsberg)

Catalan Boy (Hanna Paulsberg)

Eastern Smiles (Hanna Paulsberg)

Programmation musicale

Hanna Paulsberg Concept, Magnus Broo -Scent of Soil (Hanna Paulsberg)

Album Daughter of the Sun

Hanna Paulsberg (saxophone ténor), Magnus Broo (trompette), Oscar Grönberg (piano),Trygve Fiske (contrebasse), Hans Hulbaekmo (batterie)

ODIN