Jazz Concert sur le vif : Europa Oslo d'Olivier Benoît et l'ONJ

Programme du concert :

"Europa Oslo" a été créée en résidence, à la Norges musikkhøgskole – Académie norvégienne de musique, Oslo, en décembre 2016, et diffusée dans le cadre des sessions Jazz Sur Le Vif, programmées par Arnaud Merlin.

Olivier Benoit : composition, guitare et direction ONJ

Hans Petter Blad (textes)

Maria Laura Baccarini (voix)

Orchestre National de Jazz :

Jean Dousteyssier : clarinette

Alexandra Grimal : saxophone ténor

Hugues Mayot : clarinette alto

Fabrice Martinez : trompette

Fidel Fourneyron : trombone

Théo Ceccaldi : violon

Sophie Agnel : piano

Paul Brousseau : claviers

Sylvain Daniel : guitare basse

Eric Echampard : batterie

Ostracism (Olivier Benoit )

Sense That You Breathe (Olivier Benoit )

Intimacy (Olivier Benoit )

Ear Against the Wall (Olivier Benoit )

A Sculpture Out of Tune (Olivier Benoit )

An Immoveable Feast (Olivier Benoit )

Det Har Ingenting a Gjore (Olivier Benoit )

Glossary (Olivier Benoit )

Pleasures Unknow (Olivier Benoit )

(sur des textes de Hans Petter Blad)

Après- concert

Benoît Olivier, Orchestre National de Jazz - Un altro eccesso

Album Europa Roma, 2016

ONJAZZ RECORDS 122621

, © ONJAZZ RECORDS