Fidel Fourneyron en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

En direct au Domaine d'O de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Fidel Fourneyron

¿Qué volá?

Fidel Fourneyron, trombone

Aymeric Avice, trompette

Benjamin Dousteyssier, saxophones alto et baryton

Hugues Mayot, saxophone ténor

Bruno Ruder, Fender Rhodes

Thibaud Soulas, contrebasse

Philippe Garcia, batterie

Adonis Panter Calderon, percussions

Barbaro Crespo Richard, percussions

Ramon Tamayo Martinez, percussions

Lors d’un séjour à La Havane en 2012, le tromboniste français Fidel Fourneyron fait la connaissance de trois maîtres percussionnistes, membres du jeune groupe Osain del Monte. C’est le début de l’aventure "¿Qué volá?" (« Quoi de neuf ? », en espagnol), rencontre explosive entre les couleurs cuivrées d’un ensemble de jazz moderne et la riche tradition rythmique afro-cubaine. Un dialogue des cultures qui s’est approfondi au fil des années, jusqu’à la récente parution d’un album choc sur le label défricheur No Format!, et qui prend toute sa (dé)mesure dans le feu du live, quand le corps et l’esprit ne font plus qu’un.

(Pascal Rozat)