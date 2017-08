Concert Jazz sur le vif : Sébastien Jarrousse Quartet avec Magic Malik

Programme du concert :

Sébastien Jarrousse

Old Fellow

Into Loneliness

Triste tropique

Bohemian Club

Blue Book Project

Taylor's Mood

The Intruders

Esperanzo

Sébastien Jarrousse Quartet

Pierre-Alain Goualch (piano)

Mauro Gargano (contrebasse)

Matthieu Chazarenc (batterie)

Magic Malik (chant)