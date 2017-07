Concert Jazz sur le vif : Samuel Blaser Quartet

Programme du concert

Samuel Blaser, trombone

Ross Lessing, piano Fender Rhodes, Wurlitzer, Minimoog,

Masa Kamaguchi, contrebasse

Gerry Hemingway, batterie

Early in the mornin ', (Samuel Blaser)

Tom Sherman’ s, (Samuel Blaser)

Mals’ Blues, (Samuel Blaser)

Levee Camp, (Samuel Blaser)

Klaxon, (Samuel Blaser)

Murder’s Home Blues, (Samuel Blaser)

Lonesome Blues, (Sam Collins)

Scootin’ About, (Jimmy Giuffre)