Concert Jazz sur le vif : Pj5 à Radio France

◙ Programme du concert

Paul Jarret

Ode

The Ancient Law

This is not the Sun Pj5

Scorched Earth

Kallsjön

Yggdrasil

↓PJ5

Paul Jarret, guitare et compositions

Maxence Ravelomanantsoa, saxophone ténor

Léo Pellet, trombone

Alexandre Perrot, contrebasse

Ariel Tessier, batterie

Après-Concert

Pj5 -A Floating Peach

Album Floor Dance, 2011

, © PJ 5