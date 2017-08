Concert Jazz sur le vif : Matthieu Marthouret Bounce Trio avec Serge Lazarevitch

Programme du concert

Years (Toine Thys)

Keepin It Quiet

Fragments

D'après le morceau "Segments" de Charlie Parker

Six For Bill

Innocent Victims

(Matthieu Marthouret)

We See (Thelonious MONK)

Bounce Neuf (Matthieu Marthouret)

Matthieu Marthouret(claviers)

Gautier Garrigue (batterie)

Serge Lazarevitch (guitare)

Toine Thys (saxophone ténor)

à réécouter émission Jazz Club Matthieu Marthouret au Studio de l'Ermitage

à réécouter émission Jazz Club Bounce Trio au Sunset