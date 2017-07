Concert Jazz sur le vif : Enzo Carniel Quartet

Programme du concert

Enzo Carniel

Illiados

Kairos

Everything's in Right Proportion

Métamorphoses

Le simple et l'ouvert

Sphère

Hymn

Enzo Carniel Quartet

Enzo Carniel (piano)

Simon Tailleu (contrebasse)

Marc-Antoine Perrio (guitare)

Ariel Tessier (batterie)