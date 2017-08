Concert Jazz sur le vif : Duo Emil Spanyi / Jean Bardy

Programme du concert

Very Blue (Jean Bardy )

Marie Be's eyes (Emil Spanyi )

I've Never Been in Love Before (Frank Loesser )

Strawberry (Emil Spanyi) et Anton's Journey (Jean Bardy)

Nothing Like You (Bob Dorough)

Sa Majesté César II (Jean Bardy )

Lema Blues (Jean Bardy )

Emil Spanyi (piano)

Jean Bardy (contrebasse)