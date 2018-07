Concert Jazz sur le vif : Caratini Jazz Ensemble « 20e anniversaire »

Caratini Jazz Ensemble « 20e anniversaire »

Patrice Caratini (contrebasse et direction)

Sara Lazarus (chant)

André Villéger (saxophones alto et soprano, clarinette)

Matthieu Donarier (saxophones ténor et soprano, clarinettes)

Rémi Sciuto (saxophones alto et baryton)

Claude Egea (trompette)

Pierre Drevet (trompette)

Robinson Khoury (trombone)

François Bonhomme (cor)

François Thuillier (tuba)

David Chevallier (guitare)

Alain Jean-Marie (piano)

Manuel Rocheman (piano)

Thomas Grimmonprez (batterie)

Sebastian Quezada (percussions)