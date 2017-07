Concert Jazz sur le vif : Barend Middelhoff Quartet

Programme du concert

Barend Middelhoff (saxophone ténor)

Pierre Christophe (piano)

Gilles Naturel (contrebasse)

Laurent Bataille (batterie)

The Cause of the Sequence (Barend Middelhoff)

Valparaiso (Pierre Christophe)

Unison Party (Barend Middelhoff)

Ballad for Anna (Barend Middelhoff)

African Beauty (Pierre Christophe)

Funny House (Barend Middelhoff)

Place du Marché Sainte Catherine (Pierre Christophe)

Broop (Barend Middelhoff)