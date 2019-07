Ben Wendel Seasons Band en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

En direct au Domaine d'O de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Ben Wendel Seasons Band

Ben Wendel saxophone ténor, effets

Gilad Hekselman, guitare électrique

Aaron Parks, piano

Matt Brewer, contrebasse

Kendrick Scott, batterie

À un peu plus de quarante ans, Ben Wendel fait partie des saxophonistes incontournables de sa génération, de ceux qui font référence auprès de leurs pairs dans le monde entier. Riche d’une carrière qui l’a vu collaborer avec des artistes aussi divers que Tigran Hamasyan, Dan Tepfer, Snoop Dog ou même Prince, il s’attèle en 2015 à la composition d’un cycle dédié aux douze mois de l’année, The Seasons, enregistré et filmé sous forme de duos avec la crème des musiciens new-yorkais actuels. Un répertoire qu’il étend aujourd’hui aux dimensions d’un quintette all-star mêlant sonorités électriques et acoustiques, pour une performance qui promet d’être explosive.

(P Rozat)