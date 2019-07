Andreas Schaerer en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

En direct au Domaine d'O de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Andreas Schaerer

A Novel of Anomaly

Andreas Schaerer, voix

Kalle Kalima, guitare électrique

Luciano Biondini, accordéon

Jarrod Cagwin, batterie

Venu de Suisse, Andreas Schaerer est de ces chanteurs-caméléons qui ne reculent devant aucune acrobatie vocale, tel un Bobby McFerrin des alpages : beatboxing, bruissements divers, imitation d’instruments, envolées dans l’extrême aigu ou plongeons dans les graves… rien n’arrête ce showman consommé, dans de folles performances où l’humour le dispute à la poésie. Après un mémorable concert à la tête du groupe Hildegard lernt fliegen en 2015, le voici de retour sur la scène du Domaine d’O avec son nouveau projet "A Novel of Anomaly" : un guitariste électrique finlandais, un accordéoniste italien et un batteur américain, avec qui il invente un territoire au carrefour d’influences et de folklores pluriels.

(P Rozat)