V.E.G.A. au Studio de l'Ermitage à Paris

Concert enregistré le 25 septembre 2019 au Studio de l'Ermitage à Paris dans le cadre de l'ERMI'Jazz #2 du label Laborie

V.E.G.A.

Paolo Chatet (trompette)

Mathis Polack (saxophone)

Louis Laville (contrebasse)

Nicolas Girardi (batterie)

Félix Robin (vibraphone, marimba)

V.E.G.A. « Lauréat du Tremplin ACTION JAZZ 2019 »

Comme tout label, Laborie Jazz essaie d’avoir un œil et une oreille sur la création musicale, mais dans cette période de surproduction musicale le travail de nombreux jurys au sein de tremplins de qualité donnent la voie. En Région Nouvelle-Aquitaine, Action Jazz repère et éclaire les nouveaux talents. Vainqueur du tremplin 2019, V.E.G.A., issu de rencontres au sein du Conservatoire National de Région de Bordeaux, impressionne. Une instrumentation nouvelle déployée autour du vibraphone et marimba de Félix Robin, des compositions et des arrangements de tout premier ordre et une complicité sur scène qui en dit long sur la vie de groupe. (extrait du communiqué de presse)

Rudolph + Shanti (Mathis Polack)

Francette (Félix Robin)

Rue des Lices (Paolo Chatet)

Payez vos madeleines (Félix Robin)

Piwo (Félix Robin)

Momo (Paolo Chatet)

Mégarde (alias Fraicheur) (Mathis Polack)

Opus 1000 (Mathis Polack)