Samedi 9 janvier 2021
Luciano Biondini & Andreas Schaerer à Diersbach (Autriche)
Luciano Biondini & Andreas Schaerer à l'INNtöne Jazz Festival à Diersbach (Autriche).
Concert enregistré le 14 août 2020 à Diersbach dans le cadre de INNtöne Jazz Festival à Diersbach en A
Luciano Biondini & Andreas Schaerer '"La Scintilla nell'ombra'"
Andreas Schaerer (voix)
Luciano Biondini (accordéon)
Un concert offert par l'Union Européenne de Radio-Télévision
- Aritmia (Luciano Biondini)
- Si dolce è il tormento, from 'Quarto scherzo delle ariose vaghezze' (Claudio Monteverdi)
- Choroso (Luciano Biondini)
- Stagione (Luciano Biondini)
- Ukuhamba (Andreas Schaerer)
- Meu bem meu mal (Caetano Veloso)
- Prendere o lasciare (Luciano Biondini)
- Causa danzante (Andreas Schaerer)
- Solminore (Luciano Biondini)
L'équipe de l'émission :
- Yvan AmarProduction
- Patrick LérissetRéalisation
- Emmanuelle LacazeCollaboration