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Jazz Club
Par Yvan Amar
le samedi à 19hJazz
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Samedi 9 janvier 2021
1h

Luciano Biondini & Andreas Schaerer à Diersbach (Autriche)

Luciano Biondini & Andreas Schaerer à l'INNtöne Jazz Festival à Diersbach (Autriche).

Luciano Biondini & Andreas Schaerer à Diersbach (Autriche)
Luciano Biondini & Andreas Schaerer, © Capture YouTube

Concert enregistré le 14 août 2020 à Diersbach dans le cadre de INNtöne Jazz Festival à Diersbach en A

Luciano Biondini & Andreas Schaerer '"La Scintilla nell'ombra'"

Andreas Schaerer (voix)
Luciano Biondini (accordéon)

Un concert offert par l'Union Européenne de Radio-Télévision

  • Aritmia (Luciano Biondini)
  • Si dolce è il tormento, from 'Quarto scherzo delle ariose vaghezze' (Claudio Monteverdi)
  • Choroso (Luciano Biondini)
  • Stagione (Luciano Biondini)
  • Ukuhamba (Andreas Schaerer)
  • Meu bem meu mal (Caetano Veloso)
  • Prendere o lasciare (Luciano Biondini)
  • Causa danzante (Andreas Schaerer)
  • Solminore (Luciano Biondini)
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