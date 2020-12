Les 30 ans du CNSMDP : Le Grand Orchestre de George Russell et les élèves du CNSMDP

France Musique s’associe au 30e anniversaire de l'installation du CNSMDP à la Villette, du 3 au 7 décembre.

Concert enregistré le 2 avril 1995 à la Cité de la Musique à Paris dans le cadre du festival Banlieues Bleues

Le Grand Orchestre de George Russell & les élèves du CNSMDP

Tiger Okoshi (trompette)

Dave Bargeron (trombone)

Brad Hatfield (saxophone)

Bill Urmson (guitare basse)

Bill Ward (batterie)

Pat Hollenbeck (percussions)

Guy Barber (trompette)

Stewart Brooks (trompette)

Richard Edward (trombone)

Chris Briscoe (saxophone alto, saxophone soprano)

Andy Sheppard (saxophone ténor, saxophone soprano)

Pete Hurt (saxophone baryton, flûte)

Steve Lodder (claviers, synthétiseurs)

Mack Walker (guitare)

Paul Christian Staïcu (piano)

Les élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

George Russell (direction)

Event, Suite Living Time (George Russell)

Programmation musicale

Daniel Humair "Baby Boom II"

Direction technopole (Christophe Monniot)

Daniel Humair (batterie), Christophe Monniot (saxophone soprano), Matthieu Donarier (saxophone), Manu Codjia (guitare), Sébastien Boisseau (contrebasse)

Bee Jazz

Daniel Humair "Baby Boom II"

Pinocchio Kicked in the Leg by Jim Dine (Baby Boom)

Daniel Humair (batterie), Christophe Monniot (saxophone, claviers K Station), Matthieu Donarier (saxophone), Manu Codjia (guitare), Sébastien Boisseau (contrebasse)

Bee Jazz