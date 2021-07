[DIRECT] Umlaut Big Band à Paris

Umlaut Big Band joue Mary Lou Williams au Théâtre de l'Aquarium à Paris.

Concert de création en direct, présenté dans le cadre de BRUIT - Festival Théâtre et Musique, en coréalisation avec la vie brève - Théâtre de l'Aquarium à La Cartoucherie à Paris (75012).

, © Getty / Donaldson Collection

Umlaut Big Band joue Mary Lou Williams

Pierre-Antoine Badaroux (saxophone alto et direction artistique)

Antonin-Tri Hoang (saxophone alto, clarinette)

Mathieu Najean (saxophone ténor, clarinette)

Geoffroy Gesser (saxophone ténor, clarinette)

Benjamin Dousteyssier (saxophone alto, baryton, basse)

Brice Pichard (trompette)

Pauline Leblond (trompette)

Gabriel Levasseur (trompette)

Alexis Persigan (trombone)

Robinson Khoury (trombone)

Romain Vuillemin (guitare, banjo)

Matthieu Naulleau (piano)

Sébastien Beliah (contrebasse)

Antonin Gerbal (batterie)

Le Umlaut Big Band, associé à la vie brève - Théâtre de l’Aquarium, célèbre les compositeurs et arrangeurs méconnus de l’histoire du jazz. L'orchestre, dirigé par Pierre-Antoine Badaroux, propose un concert autour de l’œuvre de Mary Lou Williams (1910-1981), une des rares femmes afro-américaines présentes sur la scène très masculine du jazz à partir des années 30, où racisme et sexisme entravaient sa pleine mise en lumière.

Pianiste et arrangeuse pour l’orchestre d’Andy Kirk, peu reconnue en son temps, Mary Lou Williams vit dans l’ombre de ceux dont elle est pourtant la mentore : Thelonius Monk, Bud Powell et Dizzy Gillespie. Elle compose aussi pour Duke Ellington, Benny Goodman et collabore avec Cecil Taylor et Buster Williams jusque dans les années 70.

À partir d'une sélection de morceaux originaux, le Umlaut Big Band retrace le parcours exceptionnel de cette artiste passionnante, exigeante et forte, qui a contribué à cinq décennies d’histoire du jazz américain et qui incarne un jazz pluriel et novateur. Ce nouveau programme fera l'objet d'un double album "Mary's Ideas : Umlaut Big Band plays Mary Lou Williams" enregistré à la Philharmonie de Paris, dont la sortie est prévue le 17 septembre 2021 sur Umlaut Records en partenariat avec France Musique.

(extrait du communiqué de presse)