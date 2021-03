[DIRECT] l'ONJ joue André Hodeir

L'Orchestre National de Jazz joue André Hodeir "Anna Livia Plurabelle" à la Maison de la Radio et de la Musique.

Concert sans public en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris dans le cadre des concerts Jazz sur le vif de Arnaud Merlin.

2021 célèbre le centenaire de la naissance du violoniste, compositeur, critique et écrivain André Hodeir. L’ONJ s’associe au contrebassiste et chef d’orchestre Patrice Caratini, qui fut un proche du compositeur, pour lui rendre hommage en reprenant son chef-d’oeuvre de 1966 Anna Livia Plurabelle, écrit sur le texte éponyme de James Joyce, pour la première fois dans sa version originale francoanglaise. Cette recréation inédite, présentée en mars 2021, s’inscrit pour Frédéric Maurin et Patrice Caratini dans une démarche constante de faire connaître ou redécouvrir, au travers de leurs orchestres respectifs, les oeuvres du répertoire et leurs compositeurs.

(extrait du communiqué de presse)

Anna Livia Plurabelle

Patrice Caratini (direction)

Ellinoa (mezzo-soprano)

Chloé Cailleton (contralto)

Orchestre Nationale de Jazz, direction artistique Frédéric Maurin :

Catherine Delaunay (clarinette)

Julien Soro (saxophone alto, saxophone soprano)

Rémi Sciuto (saxophone alto, saxophone sopranino, clarinette, flûte)

Fabien Debellefontaine (saxophone ténor, saxophone alto, clarinette)

Matthieu Donarier (saxophone ténor, saxophone soprano, clarinette)

Thomas Savy (saxophone baryton, clarinette)

Clément Caratini (saxophone alto, saxophone soprano, clarinette)

Christine Roch (saxophone ténor, clarinette)

Sophie Alour (saxophone ténor, saxophone soprano, clarinette)

Frédéric Couderc (saxophone basse, clarinette)

Claude Egea (trompette, bugle)

Fabien Norbert (trompette)

Sylvain Bardiau (trompette)

Denis Leloup (trombone)

Bastien Ballaz (trombone)

Daniel Zimmermann (trombone)

Robin Antunes (violon)

Stéphan Caracci (vibraphone)

Aubérie Dimpre (vibraphone)

Benjamin Garson (guitare électrique)

Raphaël Schwab (contrebasse)

Julie Saury (batterie)