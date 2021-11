[DIRECT] Bicentenaire du Conservatoire de Marseille : Benoît Moreau trio

Benoît Moreau Trio en direct de Marseille.

en savoir plus événement [DÉLOCALISATION] France Musique en direct du Conservatoire de Marseille, les 12, 13 et 14 novembre 2021

En direct et en public de la Bibliothèque du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille

Benoît Moreau Trio

Benoît Moreau (guitare)

Olivier Pinto (contrebasse)

Raphaël Sonntag (batterie)

Invités :

Vincent Lafond (piano)

Raphaël Imbert (saxophone)

Programmation musicale

Benoît Moreau

Stellar; She says I talk too much about my music; Encore; Day Fever; Ricochets

Benoît Moreau, guitare

Olivier Pinto, contrebasse

Raphaël Sonntag, batterie

Benoît Moreau

Aurinko; The Blues Boppers

Vincent Lafont, piano

Benoît Moreau, guitare

Olivier Pinto, contrebasse

Raphaël Sonntag, batterie

Benoît Moreau

5 3 2 1

Raphaël Imbert, saxophone

Benoît Moreau, guitare

Olivier Pinto, contrebasse

Raphaël Sonntag, batterie