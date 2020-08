J'écris pour l'avenir, Beethoven par Michaël Levinas 2/4

Beethoven a inspiré et inspire toujours la vie de pianiste, de compositeur et de pédagogue de Michaël Lévinas. Celui-ci décrypte cette proximité dans une série dont le second volet s'intitule : "Le piano espace". Un titre un peu énigmatique...

L'écriture de Beethoven anticipe les différents stades de l'évolution du pianoforte jusqu'au piano modernes du XX siècle.

Ecrire pour l'avenir c'était bien ce passage du XVIII au XX siècle et l'avènement d'une modernité qui est encore la nôtre, c'était établir une relation d'acousticien-compositeur avec les facteurs d'instruments, faire évoluer l'écriture et les écritures, et les formes en fonction de données acoustiques majeures en constante évolution.

Il va sans dire que Beethoven demandait aux facteurs de piano de développer l'amplitude du son, la relation entre le permissif et le legato, la résonance, le sentiment de l'espace, ce que Michaël Levinas appelle le "piano-espace".

Au cours de cette émission nous entendrons cette relation très caractéristique entre la texture acoustique, l'écriture instrumentale, les idées musicales acoustiques, fondements essentiels des oeuvres par delà les structures de forme sonate ou polyphonique.

Les composants acoustiques structurent l'écriture et la forme. On pourra mettre en relation les significations sonores et musicales d'un même fragment d'oeuvre, sur pianoforte et instrument moderne.

Prise de son : Michel Gacic

à réécouter émission Classic Club Expo Beethoven

programmation musicale et discographique :

Beethoven : Sonate n°2 op 31

Sviatoslav Richter (piano)

2016

Beethoven : Sonate n°21 en ut M op 53, Waldstein

Paul Badura-Skoda (piano)

Astrée E8697

Beethoven : Sonate n°21 en ut M op 53, Waldstein

Claudio Arrau (piano)

United Archives UAR004

Beethoven : Sonate n° 32 en ut m op 111 Arturo Benedetti-Michelangeli (piano)Praga PRD/DSD 350098