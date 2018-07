France Musique célèbre Debussy... Par Philippe Venturini : Impressions d'enfance (1/8)

En moins de dix minutes, il a révolutionné l'histoire de la musique. Ce fut une révolution douce, sans tapage, portée par un orchestre léger (celui d'une symphonie de Mozart) mais une révolution puissante et durable qui ébranla le XXe siècle à venir.

Ignaz Moscheles fut l’un des talentueux pianistes et compositeurs de la première moitié du XIXe siècle. Entre 1815 et 1830, il était considéré comme le virtuose suprême de son temps, pour sa technique superbe et sa grande profondeur d’interprétation...