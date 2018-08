France Musique célèbre Debussy... Par Philippe Venturini : Impressions antiques (6/8)

"... Il y a bien sûr l'évocation du Faune immortalisé dans le poème de Mallarmé L'Après-midi d'un faune pour lequel Debussy a composé son célèbre Prélude à L'après-midi d'un faune. Évocation de la figure de Bilitis à travers des poèmes de son ami Pierre Louÿs, mis en musique par Debussy" Philippe Venturini

♫Claude Debussy (1862-1918) :Syrinx Pour Flûte Seule L. 129. Barthold Kuijken (flûte) - De l'album " Claude Debussy - La Musique De Chambre (2000)" - Label Arcana A 303

♫Claude Debussy : 3 Chansons de Bilitis L. 97. Véronique Gens (soprano), Roger Vignoles (piano) - Du coffret "Claude Debussy : The Complete Songs (2018)" - Label Warner Classics 0190295736750

Website & blog that celebrates the music of Florent Schmitt (1870-1958) as well as the scholars and musicians who study and perform his works.