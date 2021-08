Igor Stravinsky (5/8) : Ulysses, 1925-1937

A l’été 1924, Stravinsky s'installe à Nice avec sa famille. C’est durant cette période de 6 années que le compositeur écrira ses œuvres les plus méditerranéennes, Œdipus Rex, Apollon Musagète, la Symphonie de Psaumes et Perséphone. Le voici donc en Ulysse moderne, homme de la perpétuelle errance...

1927 : Oedipus Rex, sur un livret de Jean Cocteau

Lors d'un séjour en Italie, Igor Stravinsky a l’idée d’une pièce qui, pour toucher au sublime, emprunterait un langage spécial – une langue "non pas morte, mais pétrifiée, monumentale et immunisée contre toute civilisation". Pour le livret, il s’adresse à Jean Cocteau ; les deux hommes se connaissent depuis longtemps – ils fréquentent les mêmes cercles artistiques et mondains. Le poète saute sur l’occasion : on s’entend rapidement sur Œdipe Roi, de Sophocle.

Stravinsky est intraitable ; il exige de Cocteau qu’il retravaille, élague un texte vidé de toute éloquence, "comme une nature morte"… Il veut du sacré et de l’universel, une scène immobile où s’expriment moins des individus qu’un destin : "Les personnages doivent avoir l’air de statues vivantes". Le poète réécrit, docile ; puis confie le texte à Jean Daniélou pour la traduction latine.

Achevé en mars 1927, Œdipus Rex est donné en avant-première le 29 mai dans l’hôtel particulier de la princesse de Polignac, qui a financé le projet. C’est l’événement mondain de l’année ! La vrai création est pour le lendemain, le 30 mai 1927 au Théâtre Sarah Bernhardt, sous la direction du compositeur avec Pierre Brasseur en récitant. Réception à peine polie, Œdipus Rex quittera l’affiche après seulement trois représentations… Igor Stravinsky comme souvent, imputera l’échec du spectacle au librettiste ; son ami ne lui en voudra pas trop, mais il ne se fréquenteront pas durant quelques temps…

1930, la Symphonie de Psaumes

Ecrite par Stravinsky entre janvier et août 1930 "dans un état de bouillonnement religieux et musical", la Symphonie de Psaumes est "composée à la gloire de Dieu". Et pour la première fois depuis longtemps, sans aucun modèle ! – pas de néo classicisme, pas de second degré – l’affaire est trop grave : l’orthodoxe fervent parle en direct. L’œuvre est l’une de ses plus grandes, et tout bonnement l’une des plus bouleversantes de tout le XXème siècle.

