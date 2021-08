Igor Stravinsky (4/8) : Les années folles, 1919-1925

Le monde de Stravinsky, celui des salons cultivés, de la Troisième République, s’est engouffré avec toute l’Europe dans une guerre absurde qui a fait 20 millions de morts. C’est un retour au passé, sous le terme vague de néoclassicisme, qui va lui permettre de devenir le premier des postmodernes...

1919 : Pulcinella

En 1919, les rapports d'Igor Stravinsky avec Serge Diaghilev ne sont pas au beau fixe. L’impresario, jaloux, exclusif, ne supporte pas qu’Igor vive sa vie de compositeur sans lui – avec la princesse de Polignac pour Renard, avec Ramuz pour L’Histoire du soldat. Possessif, tyrannique, Diaghilev alterne chantage affectif, scènes, menaces et claquements de portes. Mais comme souvent avec lui, on se fâche très fort, puis on se retrouve sur un nouveau projet…

Diaghilev a en effet déniché au British Museum et au Conservatoire de Naples des partitions de Pergolèse et de quelques inconnus du XVIIIème siècle. Pourquoi ne pas poser, se dit-il, un peu de chair moderne sur ces fossiles musicaux d’un autre âge ? Il propose l'affaire à un Stravinsky d’abord un peu sceptique : il connait peu, et n’éprouve qu’un intérêt limité pour Pergolèse… Seulement c’est l’occasion de revenir à du vrai ballet, avec des moyens qui n’ont pas été si fastueux depuis le Sacre, et puis la perspective de travailler avec Leonid Massine et surtout Picasso l’enchante.

L’argument de Pulcinella est un prétexte : un chassé croisés amoureux, des personnages de Commedia dell'arte assez stéréotypés… en revanche, le montage musical est admirable ; un ballet oui, mais sous les atours d’un opéra de chambre : 3 chanteurs, un orchestre réduit, des instruments personnages, une écriture ciselée qui isole les timbres pour faire frotter les harmonies… Diaghilev, qui au départ n’imaginait qu’un travail d’orchestration, s’en offusquera gentiment : "Je ne t’avais pas demandé de mettre des moustaches à la Joconde !"

1930, la Symphonie de Psaumes

Ecrite par Stravinsky entre janvier et août 1930 "dans un état de bouillonnement religieux et musical", la Symphonie de Psaumes est "composée à la gloire de Dieu". Et pour la première fois depuis longtemps, sans aucun modèle ! – pas de néo classicisme, pas de second degré – l’affaire est trop grave : l’orthodoxe fervent parle en direct. L’œuvre est l’une de ses plus grandes, et tout bonnement l’une des plus bouleversantes de tout le XXème siècle.

Programme musical

Igor Stravinsky, Suite n° 2 - IV. Galop

Orchestre de chambre Orpheus

Deutsche Grammophon

Igor Stravinsky, Pulcinella : Ouverture

Orchestre symphonique de Londres, Claudio Abbado (direction)

Deutsche Grammophon

Domenico Scarlatti / Vincenzo Tommasini, Le Donne di buon umore : Cinq sonates

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrucken Kaiserslautern, Robert Reimer (direction)

Hanssler Classic

Igor Stravinsky, Pulcinella : Ouverture

Teresa Berganza (mezzo-soprano), Ryland Davies (ténor), John Shirley-Quirk (basse), Orchestre symphonique de Londres, Claudio Abbado (direction)

Deutsche Grammophon

Cole Porter, Night and day

Fred Astaire, Orchestre de studio de la Columbia

ASV

Maurice Ravel, Concertino pour quatuor à cordes

Telsa Quartet

Orchid Classics

Igor Stravinsky, Symphonies d'instruments à vent

Sinfonietta de Londres, Esa-Pekka Salonen (direction)

Sony

Igor Stravinsky, Les cinq doigts, pour piano - Larghetto ; Moderato ; Lento

Katia Labèque (piano)

KML Recordings

Igor Stravinsky, Trois mouvements de Petrouchka

Evgueni Kissin (piano)

RCA

Piotr Ilitch Tchaïkovski, La belle au bois dormant op. 66 - Pas de deux : L'Oiseau bleu

Orchestre symphonique de la Columbia, Igor Stravinsky (direction)

Sony

Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes n° 13 en si bémol majeur op. 130 : Alla danza tedesca

Quatuor Takacs

Decca

Igor Stravinsky, Mavra, opéra comique en un acte d'après Pouchkine

John Carlyle, Helen Watts, Monica Sinclair, Kenneth Macdonald, Orchestre de la Suisse Romande, Ernest Ansermet (direction)

Decca

Igor Stravinsky, Octuor pour instruments à vent - Finale

Ensemble instrumental, Igor Stravinsky (direction)

Vogue

Igor Stravinsky, Les Noces

Musicaeterna, Teodor Currentzis (direction)

Sony Classical

Igor Stravinsky, Concerto pour piano et instruments à vent

Paul Crossley (piano), Sinfonietta de Londres, Esa-Pekka Salonen (direction)

Sony

Igor Stravinsky, Sonate pour piano

Andor Foldes (piano)

Deutsche Grammophon

Igor Stravinsky, Sérénade pour piano en la majeur

Daniil Trifonov (piano)

Deutsche Grammophon

Igor Stravinsky, Suite n° 2 - II. Valse

Orchestre de chambre Orpheus

Deutsche Grammophon