Igor Stravinsky (7/8) : La métamorphose, 1947-1957

1947 : Stravinsky est bien installé à Hollywood avec Véra, qui est devenue sa femme. Lors d’un séjour à Chicago, il découvre huit gravures édifiantes d’un peintre du XVIIIe siècle, William Hogarth, résumant la déchéance du jeune Tom Rakewell qui, d’orgies en maisons de jeu, finit à l’asile de fous.

1948-1951 : The Rake’s Progress

La parabole est intitulée The Rake's Progress, « la carrière du libertin ». L’écrivain Aldous Huxlex, qui est un ami d’Igor Stravinsky, le dirige vers le poète Wystan Auden pour élaborer un livret. Les deux hommes qui ne se connaissaient pas, s’entendent fort bien ; en dix jours l’essentiel est fait. Au passage, on s’écarte sensiblement des gravures originelles ; un personnage diabolique fait son apparition, le libertin prend des atours de Faust moderne…

En mars 1948, Auden envoie à Stravinsky ce que ce dernier désigne humblement comme « l’un des plus beaux livrets de toute l’histoire de l’opéra ». Il travaillera pendant trois ans « à ce vrai opéra à numéros, avec des airs, des récitatifs, des chœurs, des ensembles : tout dans la grande tradition classique ». Pour la création, la mise en scène est confiée à Carl Ebert, qui 17 ans auparavant avait été l’un des fondateurs du festival de Glyndebourne. Dans la distribution, on peut citer Elisabeth Schwartzkopf, Jennie Tourel, Otakar Krauss ou encore Robert Rounseville.

Le Rake's Progress est créé à la Fenice de Venise le 11 septembre 1951. C’est un événement mondain autant qu’artistique, mais le public de la première, venu de toute l’Europe, semble éprouver comme un malaise : dans ce grand pastiche de 2 heures, personne ne semble plus croire vraiment en rien, pas même le compositeur… Dans les années qui suivront, l’œuvre sera reprise partout.

La rencontre avec Robert Craft

A la même période Igor fait une rencontre qui va être fondamentale pour la suite : Robert Craft. Ce dernier a 25 ans, il est étudiant et anime un petit ensemble de musique de chambre. Il a écrit à Stravinsky pour obtenir la partition des Symphonies d’instruments à vent qu’il veut inscrire à un programme. Igor se prend immédiatement de sympathie pour ce jeune homme dynamique, enthousiaste, mais aussi passablement désargenté ; une fois n’est pas coutume, le maître décide de diriger pour lui gratuitement ; très vite, il va en faire son assistant, d’abord pour trier des malles de manuscrits et l’aider pour la prosodie anglaise du Rake’s Progress. Peu à peu, Robert Craft sera adopté par le couple Stravinsky au point de s’installer chez eux.

