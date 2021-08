Igor Stravinsky (6/8) : L’Amérique, 1937-1947

Entre janvier et mai 1937, Igor Stravinsky est en tournée aux Etats-Unis. Il rencontre Charlie Chaplin, et Walt Disney avec lequel il scelle le contrat permettant l’utilisation du Sacre du printemps dans Fantasia. Le 27 avril, il dirige la création de son ballet Jeu de cartes, au Metropolitan Opera.

L’exil aux Etats-Unis

En cette année 1937, Igor Stravinsky n’est pas satisfait de l’image que lui renvoie son pays d’adoption, la France. L’échec à l’Institut a laissé des traces ; on ne le considère que comme un chef occasionnel, tout juste bon à diriger ses propres pièces ; et puis on ne joue régulièrement que ses œuvres anciennes, pas les nouvelles. A peine achevée Jeu de cartes, il se lance dans un concerto pour orchestre de chambre commandé par de riches américains, Robert et Mildred Woods Bliss – qui vont être ses principaux mécènes durant quelques années. Le 8 mai 1938, à Dumbarton Oaks, dans l’Etat de Washington, Nadia Boulanger dirige pour la première fois ce qu’on appellera parfois le Septième Concerto Brandebourgeois.

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Au coeur de l'orchestre Stravinsky et l’orchestre

Le 30 novembre 1938, sa fille Ludmilla meurt à trente ans de la tuberculose. On peut supposer ce deuil d’autant plus douloureux que Stravinsky n’en dit rien, à personne. Trois mois après, sa femme Katarina succombe à son tour à la maladie. Igor, lui-même touché par le bacille de Koch, doit partir en cure pendant 5 mois au sanatorium de Sancellemoz, en Savoie. C’est là qu’il achève le deuxième mouvement de la Symphonie en ut. Mais la Série noire continue : en juin 1939 il perd sa mère, dernier lien affectif avec son passé russe…

En septembre 1939, la guerre éclate. Décidément, tout l’appelle à l’exil… D’autant que son amie Nadia Boulanger l’a fait inviter par l’université d’Harvard pour une série de six conférences à la chaire de poétique, payées royalement 10.000 dollars. Arrivé le 30 septembre aux Etats-Unis, il se dit qu’il est peut-être temps de commencer une nouvelle vie – pas facile, à 57 ans, mais il a toujours eu le goût du défi ; Et puis ces trois deuils vraiment cruels en à peine plus de six mois ont fini de lui rendre odieuse cette France qui le reconnait si mal, et cette Europe saisie par la folie nazie.

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique L’hymne américain arrangé par Stravinsky : une histoire rocambolesque

Archive INA : Témoignage de Manuel Rosenthal

Archive INA : Témoignage de Manuel Rosenthal

Programme musical

