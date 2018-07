Erich Wolfgang Korngold à Hollywood

Programmation musicale

Erich Wolfgang Korngold

A midsummer night's dream Celina Lindsley, soprano

Michelle Breedt, mezzo-soprano

Scot Weir, ténor

Michael Brut, basse

Choeur de la radio de Berlin

Orchestre symphonique de Berlin

Direction, Gerd Albrecht

CPO

Erich Wolfgang Korngold

Private lives of Elisabeth and essex/ Elizabeth the Queen 1

Orchestre symphonique de Londres

Direction, André Prévin

Deutsche Grammophon

Erich Wolfgang Korngold

The sea hawk

Orchestre symphonique de Londres

Direction, André Previn

Deutsche Grammophon

Erich Wolfgang Korngold

Songs of the Clown, op. 29 : 2. O mistress mine

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Helmut Deutsch, piano

Sony

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon en ré majeur op. 35 : 1. Moderato nobile

Jascha Heifetz, violon

Orchestre philharmonique de Los Angeles

Direction, Alfred Wallenstein

Erich Wolfgang Korngold

Quatuor à cordes n°3 en Ré Maj op. 34 : Sostenuto comme une chanson populaire

Quatuor Doric

Chandos

Erich Wolfgang Korngold

La ville morte : Marietta ! - paul... paul... (Acte I)

René Kollo, ténor

Carol Neblett, soprano

Choeur de la radio Bavaroise

Orchestre de la radio de Munich

Direction, Erich Leinsdorf

Chandos

Erich Wolfgang Korngold

Symphonie en Fa dièse Majeur op. 40 : 2.Scherzo : Allegro molto - Trio

Orchestre symphonique de Londres

Direction, André Prévin

Deutsche Grammophon

Erich Wolfgang Korngold

Trio pour piano violon et violoncelle en Ré Majeur op. 1 : 1. Allegro non troppo, con espressione

Trio Neave : Anna Williams, violon / Mikhail Veselov, violoncelle / Eri Nakamura, piano

Chandos

Erich Wolfgang Korngold

Sonate n°2 en Mi Majeur op. 2 : 2. Scherzo : Allegro impetuoso

Jimmy Brière, piano

ANALEKTA

Erich Wolfgang Korngold

Sinfonietta en Si Majeur op. 5 : 4. Finale. Patetico - Allegro giocoso

Orchestre philharmonique de la BBC

Direction, Matthias Bamert

Chandos

Erich Wolfgang Korngold

Violanta Eva Marton, soprano

Siegfried Jerusalem, ténor

Choeur de la radio Bavaroise

Orchestre de la radio de Munich

Direction, Marek Janowski

CBS

Erich Wolfgang Korngold

Sextuor à cordes op. 10 : 3. Intermezzo

Quatuor Flesh

Ian Humphries, alto

David Bucknall, violoncelle

ASV