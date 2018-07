Antonín Dvořák à New York

Programmation musicale

Antonin Dvorak

Concerto pour violon et orchestre en la mineur op. 53 B 108 : 3.Allegro ma non troppo

Julia Fischer, violon

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Direction, David Zinman

Decca

Antonin Dvorak

Te Deum : 3. Aeterna fac sum; 4. Dignare Domine

Eva Urbanova, soprano

Roman Janal, baryton

Choeur et Orchestre symphonique de la radio de Prague

Direction, Vladimir Valek

Clarton

Antonin Dvorak

Dans la nature op. 91 B 168

Orchestre de Philadelphie

Direction, Wolfgang Sawallisch

Water Lily Acoustics

Antonin Dvorak

The American Flag op. 102 B 177 : 5. Third apostrophe to the flag; 6. Finale - Prophetic

Choeur et Orchestre symphonique de la radio de Prague

Direction, Vladimir Valek

Clarton

Edward MacDowell

Concerto n°2 en ré mineur op. 23 : 2.Presto Giocoso; 3. Largo - Molto Allegro

Van Cliburn, piano

Orchestre symphonique de Chicago

Direction, Walter Hendl

RCA

Edward MacDowell

Suite n°2 pour orchestre op. 48 (Indian) : 1. Légende

Royal philharmonic Orchestra

Direction, Karl Krueger

Bridge

Louis Armstrong (Arr. S.Oliver)

Swing low, sweet chariot

Louis Armstrong

MCA Records

Antonin Dvorak

Symphonie n° 9 en mi mineur op. 95, « Du nouveau monde » : 1. Adagio - allegro molto

Orchestre de la Philharmonie tchèque de Prague

Direction, Karel Ancerl

Supraphon

Rubin Goldmark

Trio en ré mineur op. 1 : 1. Allegro moderato

Trio Hyperion : Hagen Schwarzrock, piano / Olivier Kipp, violon / Katharina Troe, violoncelle

CPO

Antonin Dvorak

Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur op. 96 B 179, « Américain » : 2. Lento; 3. Molto vivace

Quatuor Alban Berg

Warner Classics

Antonin Dvorak

Quintette à cordes en mi bémol majeur op. 97 B 180, avec deux altos : 1. Allegro non tanto

Quatuor Emerson

Paul Neubauer, alto

Deutsche Grammophon

Antonin Dvorak

Symphonie nº 6 en ré majeur op. 60 B 112 : 1. Allegro non tanto

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Yannick Nézet-Séguin

Antonin Dvorak

Sonatine pour violon et piano op. 100 B 183

Gil Shaham, violon

Orli Shaham, piano

Deutsche Grammophon

LPO