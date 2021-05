Visconti, la caméra et le pinceau…

Tout au long de sa carrière, le réalisateur Luchino Visconti entretient un dialogue avec la peinture. De Mort à Venise, au Guépard, à Ludwig ou le Crépuscule des dieux ou encore dans ses mises en scène des opéras Tosca, Traviata ou la Vestale.

Ce dialogue devient chez lui un véritable parti pris stylistique. On ne peut donc comprendre pleinement le cinéma de Luchino Visconti que si l’on tisse avec lui des liens avec l’art pictural.

Nourri de sa grande culture, Visconti fait ainsi travailler la peinture dans sa mise en scène. Il se réapproprie les questions esthétiques issues de la représentation picturale.

Et contrairement à la crainte manifestée par le cinéaste Tarkovski, la peinture n’annule pas mais active l’autonomie créatrice de Visconti. En travaillant le cadre et l’espace, la lumière et surtout la temporalité, Visconti rapproche les deux arts visuels. En établissant une filiation entre l’esthétique de la peinture et celle du cinéma, le réalisateur montre que le septième art rencontre des problèmes que la peinture doit aussi traiter.

Programme musical

César Franck Prélude, choral et Fugue en si min M 21 : Prélude

Arthur Rubinstein, piano

INTENSE MEDIA

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia concertante en Mi bémol Maj K 364 : Andante

Giuliano Carmignola, violon

Danusha Waskiewicz, alto

Orchestre Mozart

Claudio Abbado, direction

ARCHIV PRODUCTION

, © Getty

Giuseppe Verdi

Le trouvère : Di quella pira (Acte III) Air de Manrico

Luciano Pavarotti, ténor

National Philharmonic Orchestra

Richard Bonynge, direction

DECCA

Nino Rota

Le Guépard – Angelica e Tancredi

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Franco Ferrara, direction

CAM

Wolfgang Amadeus Mozart

Vorrei spiegarvi oh dio - K 418

Diana Damrau, soprano

Susanne Regel, hautbois

Le Cercle de l’Harmonie

Jérémie Rhorer, direction

VIRGIN CLASSICS

Gustav Mahler

Mort à Venise – Symphonie n°5 en ut # min : Adagietto

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Franco Mannino, direction

BOF Mort à Venise

VARESE SARABANDE

Anton Bruckner

Symphonie n°7 en Mi Maj. WAB 107 - Scherzo

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR KLASSIK

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Anton Bruckner

Symphonie n°7 en Mi Maj. WAB 107 - Adagio

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR KLASSIK

Richard Wagner

Tannhaüser - O du mein holder Abendstern

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Franco Mannino, direction

BOF Ludwig

DRG MOVIES

à réécouter AUDIO 15 min émission Disques de légende Mort à Venise de Luchino Visconti : la bande originale du film