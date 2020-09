Versailles ou ses jardins en pas de danse

Quand les formules ornementales dans les jardins rejoignent celles des chorégraphies. Ou le jardin, comme lieu de représentation. Rendez-vous dansant à Versailles au temps de Louis XIV.

En sortant du château par le vestibule de la cour de Marbre, on ira sur la terrasse ; il faut s’arrêter sur le haut des degrés pour considérer la situation des parterres des pièces d’eau et les fontaines des Cabinets. Il faut ensuite aller droit sur le haut de Latone et faire une pause pour considérer Latone, les lézards, les rampes, les statues, l’allée royale, l’Apollon, le canal, et puis se tourner pour voir le parterre et le château. Il faut après tourner à gauche pour aller passer entre les Sphinx ; en marchant il faut faire une pause pour voir le parterre du Midi, et après on ira droit sur le haut de l’Orangerie d’où l’on verra le parterre des orangers et la pièce d’eau des Suisses.On tournera à droite, on montera entre l’Apollon de bronze et le Lantin, et l’on fera une pause au corps avancé d’où l’on voit Bacchus et Saturne. (…)

Cette promenade aux côtés de Louis XIV, ou l’art du mouvement par excellence, nous invite surtout à juger d’un jardin, ou l’une de ses parties. A la manière d’un spectacle, il se déploie avant tout pour être contemplé, exploré par ses visiteurs. Il offre une réserve de possibles à une expérience sensible chaque fois différente. Tout naît de la relation entre le corps et l’espace. Fondement de la danse. Le jardin serait-il alors un art à deux temps ? Car ce sont les visiteurs qui cheminent d’un pas grave et noble, sur un rythme de marche volontiers solennel.

Art de modeler l’espace à partir du corps et à travers lui, le jardin et la danse tissent des relations subtiles que Louis XIV met en valeur au cours de son règne. Le jardin est alors un lieu scénique, investi et métamorphosé à l’occasion de fêtes. D’un espace chorégraphique, il se transforme peu à peu. Par un rituel précis du parcours, tel un spectacle, il devient alors un espace chorégraphié.

Domaines privilégiés de la vie de cour, le jardin et la danse entretiennent à Versailles des relations fécondent. Elles s’inscrivent dans la longue histoire des rapports entre jardin et théâtre. Il suffit de nous souvenir de la fête organisée aux Tuileries un siècle plus tôt, en 1573. Lorsque Catherine de Médicis reçoit les ambassadeurs de Varsovie venus offrir la couronne de Pologne au duc d’Anjou, futur Henri III. Un grand ballet est alors organisé. L’idée d’exploiter le jardin comme lieu scénique, en particulier pour les spectacles de danse trouve à Versailles des manifestations diverses, à travers l’évolution du dessin des jardins, et de leur utilisation. Ce sont d’abord sur des espaces suffisamment dégagés que sont installés des dispositifs scénographiques.

Programme musical

Jean Baptiste Lully

Les plaisirs de l'Ile enchantée LWV 22 : Ouverture

Capriccio Stravagante

Skip Sempé, direction

PARADIZO

Michel Richard Delalande

Les fontaines de Versailles

Les Escapades

CHRISTOPHORUS

François Couperin

Pièces de clavecin Livre I 2ème ordre en ré : 2. Première Courante

Bertrand Cuiller, clavecin

HARMONIA MUNDI

Michel Richard Delalande

Symphonie pour les soupers du Roi : Chaconne

Musica Florea

Marek Stryncl, direction

MBF

Jean Baptiste Lully

Alceste : Ouverture

La Grande Écurie et la Chambre du Roy

Jean Claude Malgoire, direction

DISQUES MONTAIGNE

Jean Baptiste Lully

Les fêtes de l’amour et de Bacchus : Gigue

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

ACCORD

Jean Baptiste Lully

Alceste : Air pour les divinités des fleuves, menuet

La Grande Écurie et la Chambre du Roy

Jean Claude Malgoire, direction

DISQUES MONTAIGNE

Michel Richard Delalande

Les fontaines de Versailles - Chaconne

Les Escapades

CHRISTOPHORUS

Jean Baptiste Lully

Les fêtes de l’amour et de Bacchus : Gigue

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

ACCORD